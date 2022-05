Chi ha un giardino sa quanto sia importante prendersene cura nel modo corretto per uno spazio all’aperto sempre ordinato. Il verde deve essere accudito e per farlo è indispensabile eseguire interventi di manutenzione regolari. Tra gli attrezzi che non possono mancare per la cura del giardino ci sono i decespugliatori a scoppio. Sono disponibili in commercio in numerose varianti e per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze è necessario valutarne le caratteristiche in rapporto alle proprie esigenze di utilizzo. Scopriamo quali sono i 3 decespugliatori a scoppio con miglior rapporto qualità prezzo nel 2022 sfruttando il catalogo Leroy Merlin, punto di riferimento per il mondo del giardino.

Cosa sono e come funzionano i decespugliatori a scoppio

I decespugliatori sono attrezzi agricoli utili per tagliare l’erba alta, i cespugli, i rovi e gli arbusti posizionati in zone generalmente difficili da raggiungere con un tagliaerba. Sul mercato sono disponibili diverse soluzioni, ciascuna delle quali risponde a specifiche esigenze di utilizzo. Alcuni decespugliatori sono più indicati per un uso hobbistico e occasionale, altri, invece, per un uso quotidiano e professionale. I decespugliatori a scoppio rappresentano la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un attrezzo potente da utilizzare intensivamente.

Chiamati anche decespugliatori a benzina, i decespugliatori a scoppio sono macchine dotate di motore a due o quattro tempi e un’asta di trasmissione. Naturalmente, il fatto che vi sia un motore rende questi decespugliatori particolarmente pesanti. Alcuni modelli, infatti, sono dotati di spallacci. Altri, invece, nonostante la presenza del motore, risultano leggeri e maneggevoli.

L’alimentazione può essere a miscela o a benzina. Uno dei migliori decespugliatori a scoppio con alimentazione a benzina per rapporto qualità-prezzo è il decespugliatore RYOBI RBC430SESD 30 cm³. Questo modello ha un costo di circa 280€, è leggero, dotato di motore 4 tempi a benzina e ha una larghezza di taglio di 20 cm. È ideale per tagliare l’erba e le sterpaglie, garantisce consumi ridotti, emissioni inquinanti contenute e bassa rumorosità. L’impugnatura è singola e l’attrezzo è dotato di testina filo lama e bretella.

Il funzionamento dei decespugliatori a scoppio è abbastanza semplice: sfruttano l’energia prodotta dal motore per far muovere ad altissima velocità il sistema di taglio presente all’interno del suo corpo. Il sistema di taglio, a sua volta, è composto da un filo di nylon inserito dentro un disco che permette di tagliare in modo netto e preciso qualunque tipologia di arbusto o cespuglio.

I vantaggi dei decespugliatori a scoppio

I decespugliatori a scoppio permettono di rimuovere velocemente e facilmente l’erba dai cespugli, lungo i bordi dei giardini e dagli arbusti. Il vantaggio di questi attrezzi sta nella particolare efficacia del taglio, che è in grado di agire anche su erba dura e stopposa, e nella possibilità di utilizzarli all’interno di giardini molto grandi.

La capacità di taglio è uno dei motivi principali per cui optare per un decespugliatore a scoppio si rivela un’ottima idea: i modelli più performanti hanno un’ampiezza di taglio superiore ai 40 cm e sono perfetti per giardini di grandi dimensioni e da utilizzare nei pressi di cespugli, aiuole e arbusti. Per quanto riguarda la velocità, i modelli migliori superano i 9000 giri al minuto. Il decespugliatore a scoppio ECHO SRM301ESL 28.1 cm³ ha un’ampiezza di taglio di 50 cm ed è particolarmente indicato per utilizzi impegnativi e lavori ostici. Il costo è di circa 410 €.

I decespugliatori a scoppio sono dotati di un’asta telescopica che permette di raggiungere anche le siepi più alte. Durante il taglio, questi decespugliatori, a differenza dei classici tagliaerba, possono essere orientati dove più si desidera, sia in orizzontale che in verticale contemporaneamente. Nello specifico:

● permettono di eseguire lavori continuativi, ovunque: l’alimentazione a benzina o a miscela permette al decespugliatore di funzionare in qualsiasi area verde e per periodi di tempo prolungati. Per completare un lavoro lungo e dispendioso è sufficiente fare rifornimento. Per questi motivi si consiglia l’acquisto a chi deve fare lavori gravosi. Un’ottima soluzione è il decespugliatore a scoppio HONDA UMK425 E1 25 cm³, dotato di motore 4 tempi a benzina dal costo di circa 370€. È perfetto per il taglio dell’erba, consuma poco e garantisce basse emissioni inquinanti. Ha una larghezza di taglio di 40 cm ed è estremamente comodo da trasportare e da riporre;

● sono più potenti rispetto ad altri modelli: il motore a due o a quattro tempi permette di contare su una potenza maggiore e quindi di lavorare su terreni che non è possibile lavorare con altre macchine;

● sono versatili: possono essere utilizzati per tagliare l’erba ma anche per rimuovere gli arbusti;

● sono dotati di una vasta gamma di lame: i decespugliatori a scoppio possono essere allestiti non solo con il filo di nylon, ma anche con dischi e catene d’acciaio. Le catene d'acciaio sono perfette quando si eseguono lavori di rimozione degli arbusti dalla base.

In molti sostengono che lo svantaggio principale dei decespugliatori a scoppio sia la loro pesantezza. In realtà, però, come già detto, i modelli disponibili oggi in commercio sono leggeri e maneggevoli.

Quando valutare l’acquisto di un decespugliatore a scoppio

I decespugliatori a scoppio rappresentano l’acquisto perfetto per chi ha esigenza di eseguire lavori all’interno di un giardino o di un’area verde di media grandezza, che sia però inferiore ai 500 m². Eliminare rovi e cespugli di piccola dimensione all’interno di superfici di medie dimensioni con un decespugliatore a scoppio sarà un’operazione facile e veloce.