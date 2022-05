Al Salone del Libro in bicicletta: area di sosta all'uscita della metro

Al Salone del Libro in bicicletta. Il Comune di Torino, su impulso della Consulta per la Mobilità Ciclistica, ha realizzato un'area di sosta per le due ruote. Chi deciderà di raggiungere la kermesse libraria, in programma al Lingotto Fiere dal 19 al 23 maggio, troverà delle transenne per ancorare il proprio mezzo.