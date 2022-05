Lavoro e crisi, Chiorino: "La cassa integrazione è solo un ponte verso la soluzione. Servono politiche attive"

"Il mercato del lavoro e le sue dinamiche stanno cambiando in modo strutturale, dopo la pandemia e la guerra in Ucraina. Cambiano le sfide. E alla base della possibilità di avere successo ci devono essere le competenze". Così l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, ospite della tavola rotonda su Next Generation Eu ospitata presso l'ateneo di Economia e commercio. L'evento è stato organizzato per presentare il prossimo avvio del Master di I livello in Servizi e Politiche Attive del Lavoro e del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale in Politiche del Lavoro, entrambi organizzati da Agenzia Piemonte Lavoro, l'ente strumentale della Regione Piemonte, in collaborazione con UniTO e SAA – School of Management e rivolti al proprio personale assunto con contratto di formazione e lavoro.

La cassa integrazione come ponte, non come fine Proprio i fondi europei legati al Pnrr devono rappresentare una leva per cambiare l'approccio al mondo dell'occupazione e alle sue crisi. "Avere competenze adeguate e rimanere aggiornati è fondamentale, così come avere tecnici capaci", ha aggiungo Chiorino. "E se si parla di politiche attive le contrapponiamo a quelle assistenziali che sono a protezione delle emergenze, ma devono essere dei ponti per prendere tempo a strutturare la soluzione vera. Troppo spesso l'ammortizzatore viene visto come viatico verso la pensione o la naspi. Invece servono strumenti vivi che ridanno opportunità ai lavoratori e alle stesse imprese".

"Attiriamo le aziende che vogliono tornare in Piemonte" Ma l'obiettivo è anche rivolto alle strategie delle imprese. "Proprio in base a ciò che accade nel mondo, ci sono molte aziende che stanno facendo reshoring e stanno rientrando. Noi dobbiamo fare in modo che rientrino in Piemonte".