"Encanto", proiezione gratuita alle famiglie ucraine al Massaua Cityplex

Sabato 21 maggio alle 14.50 al Massaua Cityplex si terrò una proiezione gratuita per le famiglie ucraine del film " Encanto ".

La proiezione sarà in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Il film della Walt Disney Animation Studios racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto.

La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire.

Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l'unica Madrigal ordinaria, può essere l'ultima speranza della sua straordinaria famiglia.