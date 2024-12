Nichelino: fermato dai carabinieri, perde le staffe e reagisce

Fermato per un controllo, aveva con sé della droga e di fronte alle richieste dei carabinieri ha dato in escandescenza. Risultato: per lui sono scattate anche le manette.

Fermato durante un controllo dei carabinieri

E' successo nei giorni scorsi a Nichelino, durante un controllo serale effettuato da una pattuglia dei militari dell'Arma: i carabinieri hanno fermato l'uomo per un controllo e lui, prima nervoso e infastidito, quando è stato scoperto che aveva circa 200 grammi di hashish, ha perso le staffe iniziando ad inveire contro le forze dell'ordine, reagendo in modo violento prima di essere bloccato.

Scattate le manette per resistenza e violenza

Non solo denuncia, quindi, l'uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Non esattamente il modo migliore per avvicinarsi al Natale.