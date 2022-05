Transenne, divise e silenzio "sospeso": così Torino si scopre blindata per i Ministri europei [FOTO]

Transenne, divise e silenzio "sospeso": così Torino si scopre blindata per i Ministri europei

Un silenzio così, forse, non lo si sentiva dai tempi del primo lockdown. Da questa mattina è scattata la zona rossa nel cuore di Torino in vista dell'arrivo dei Ministri europei e l'effetto è davvero straniante.

A cominciare dai rumori: senza auto, bus e tram, la calma è irreale. Si sentono solo le voci dei passanti, fermati alle transenne dagli uomini delle forze dell'ordine chiamati a presidiare i varchi. Via Roma, piazza Castello, via Po e non solo. Il "quadrato" è proprio nel cuore della città. Ma gli effetti si sentono anche altrove.

Centro presidiato dalle forze dell'ordine

Polizia municipale, Polizia di Stato, ma anche carabinieri e guardia di Finanza. Per oggi non si passa: tassativo. E chi deve raggiungere una zona che sta al di là dell'area interdetta non può che girare al largo, lungo un percorso alternativo.

Non mancano situazioni buffe, come le scolaresche in gita o i gruppi di turisti che avevano pianificato un giro ben preciso, cartina alla mano, ma che ora sono costretti a ricalcolare il percorso. Si 'salva' solo il Museo Egizio