Centro di Torino "zona rossa", giovedì stop alle auto e pedoni per l'arrivo dei ministri stranieri

Domani il centro di Torino blindato per accogliere la 132esima Sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, al quale parteciperanno 46 Ministri degli Esteri. "Si tratta - spiega il sindaco Stefano Lo Russo - del più importante evento di politica estera ospitato in Italia, che chiude il semestre italiano di Presidenza del Consiglio" . Al centro del confronto "i temi della democrazia, dei diritti umani e dell’identità culturale europea anche alla luce del conflitto in Ucraina".

La zona rossa

Per garantire la sicurezza è stata creata una zona rossa, nel centro di Torino, dalle 9 del mattino sino a mezzanotte. L'area compresa tra piazzetta Reale, piazza Castello e Carignano sino a via Accademia delle Scienze e via Principe Amedeo sarà chiusa al traffico pedonale e veicolare. Deviati anche i mezzi pubblici che attraversano il centro città. I residenti e gli impiegati potranno raggiungere le proprie case o andare al lavoro attraverso due varchi pedonali in via Garibaldi e via Po, dove verranno controllati i documenti.

Le vie con stop alle auto

Giovedì stop alle auto anche in via Roma (tratto compreso tra via Principe Amedeo e Piazza Castello); in via Principe Amedeo (tratto tra Via Bogino e Via Roma); in via Cesare Battisti (tratto tra piazza Carlo Alberto e Via Roma); in viale 1° Maggio (tratto tra piazza Castello e i fornici dei Giardini Reali); in viale Partigiani (tratto tra i fornici dei Giardini Reali e Corso San Maurizio).

Dalle 15 ulteriori chiusure

Dalle 15 passaggio dei mezzi vietato in via Pietro Micca (tratto compreso tra via XX Settembre e Piazza Castello); in via Barbaroux (tra via XX Settembre e via Pietro Micca); in via Palazzo di Città (tra via XX Settembre e Piazza Castello) e via Po (tra via San Francesco da Paola e Piazza Castello).

Divieto di sosta nell'area