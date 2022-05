Insulti a bambino disabile, la denuncia della madre: "E' ancora senza una scuola"

Non ha ancora trovato una scuola il bambino disabile di Torino che sarebbe stato paragonato alla gastrite dalle sue maestre. "Oltre al danno anche la beffa - denuncia la madre del bambino - ad oggi è ancora a casa e non si sono aperte le porte di nessuna scuola per lui, addirittura c'é stata una scuola che mi ha fatto sapere tramite terze persone che per i bisogni di mio figlio loro non sono pronti ed onde evitare il reiterarsi di episodi spiacevoli, loro non possono accettarlo".

La donna rivolge un appello alle istituzioni: "Ho sentito nei giorni scorsi il sottosegretario Sasso, il quale mi ha dato la sua solidarietà e mi ha detto che avrebbe seguito il caso; adesso gli chiedo anche aiuto a iscrivere mio figlio in una nuova scuola, cosa fondamentale; mio figlio è triste, si sta rendendo conto di tutto, è turbato, mi chiede continuamente perché è diverso dai suoi compagni e come mai a scuola la sua presenza non era gradita".

"Ci auguriamo che quanto prima chi di dovere si occupi del caso ed aiuti Giovanni a trovare una scuola adeguata", dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea, associazione che sin dall'inizio segue la vicenda.