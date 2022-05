Il nostro staff è attivo nel settore delle riparazioni idrauliche caldaie a gas ed elettriche ma anche termosifoni, rubinetteria da diversi anni Eseguiamo Controllo annuale caldaia .

Installiamo caldaie di tutte le dimensioni e marche, compreso molte altre ma anche prodotti fuori marca. Siamo in grado di offrire servizi che coprono a 360 gradi le possibili esigenze e problematiche relative agli impianti di riscaldamento, al bagno ed alla cucina, eseguendo non solo riparazioni, ma anche ristrutturazioni complete. Operiamo utilizzando materiali e prodotti di qualità, a garanzia dell’efficienza e della lunga durata nel tempo di ogni nostro intervento a riprova di questo siamo orgogliosi d’informarvi che rilasciamo un certificato di garanzia della marca per le installazioni di nuove caldaie.

Ci occupiamo di impianti di riscaldamento, caldaie per uso domestico, a gas, murali, a basamento e scaldabagni a gas. Forniamo non solo servizi di installazione e manutenzione a ma anche assistenza tecnica per problemi relativi a malfunzionamenti, sostituzione degli impianti, pulizia, controllo delle emissioni e riparazioni in genere. Quando hai la certezza di non aver avuto acceso il riscaldamento per un tempo o a una temperatura superiore e vedi che stai però consumando più combustibile, devi necessariamente fare un controllo caldaia.

Chiama Controllo annuale caldaia l’efficienza del tuo impianto, con il tempo, inevitabilmente diminuisce ma mai in un modo decisivo, se invece stai notando dei notevoli aumenti nei consumi vuol dire che ci sono dei problemi che vanno al di là di una perdita di prestazioni fisiologica. Il controllo caldaia è necessario anche quando noti un allungamento nei tempi della produzione di acqua sanitaria o un riscaldamento meno efficace anche se da poco hai fatto una revisione per il “bollino verde” per il controllo fumi. Se in passato non ti sei affidato ai tecnici giusti, il tuo impianto non è affatto esente da problemi, anzi la possibilità che essi siano stati semplicemente celati, come la polvere sotto il tappeto, è alta. Gli impianti di riscaldamento e produzione d’acqua devono essere sempre in perfetto stato per il tuo interesse personale che viene prima di qualsiasi obbligo di legge.

Se in passato ti sei rivolto a tecnici interessati solo a vidimarti il libretto, ora cerca qualcuno che abbia a cuore le sorti e l’efficienza del tuo impianto. Oltre al risparmio economico e il confort casalingo, c’è in ballo la sicurezza da affidare solamente alle mani di tecnici esperti e specializzati nel controllo caldaia come lo sono i nostri. Non esitare a contattarci per qualunque tua esigenza. Garantiamo da sempre gli interventi eseguiti. Nel massimo rispetto della trasparenza nel rapporto con tutti i propri clienti, ogni intervento di Controllo annuale caldaia è garantito da un nostro tecnico che raggiungerà nuovamente il cliente a domicilio nel caso dovesse ripresentarsi la medesima problematica sulla caldaia nelle ore immediatamente successive all’avvenuta riparazione

Amiamo il nostro lavoro, amiamo lavorare nell’assistenza di nostre caldaie e l’ obiettivo è sempre la completa soddisfazione di tutti i nostri clienti. E’ nostra responsabilità, quindi, eseguire sempre interventi di assistenza perfetti. Ogni caldaia da noi trattata deve riprendere il proprio regolare funzionamento soddisfacendo a pieno ogni richiesta da parte del sistema di riscaldamento domestico o di fornitura di acqua calda sanitaria. Sarà sempre nostra premura tornare sull’impianto per rendere definitiva la riparazione della caldaia. Se entro poche ore dal nostro intervento il problema dovesse ripresentarsi, hai il diritto di contattarci per richiedere un nuovo sopralluogo.