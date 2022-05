In città si è aperta l'epoca delle mansarde

I proprietari di mansarde e sottotetti inutilizzati in città non hanno più scuse. Ciò che sta succedendo a Torino dimostra che puntare su una ristrutturazione di spazi piccoli e funzionali è uno degli investimenti più oculati e redditizi in questa congiuntura economica e sociale.

Dopo le Atp Finals di novembre dello scorso anno, e l'Eurovision Song Contest appena concluso, la curva degli aumenti dei prezzi di affitto di questa tipologia di alloggi in città si è rafforzata, tanto da convincere anche gli scettici a rimettere sul mercato piccole case inutilizzate o sottoutilizzate.

“Momenti come questi ci ricordano che i turisti, così come gli studenti, che spesso scelgono questa tipologia di abitazione, rappresentano un ottimo business per i proprietari di immobili. Non bisogna temere di rimanere ingolfati in lavori di ristrutturazione esosi e complicazioni burocratiche delle proprie mansarde o sottotetti. Tutto è più semplice di ciò che appare” afferma Roberto Parizia, geometra pinerolese con studio a Buriasco e a Volvera.

Lui, assieme ai suoi colleghi, sta vivendo 'sulla sua pelle' questa nuova fase del settore immobiliare: “Ci stanno chiedendo consulenza per la ristrutturazione proprietari di alloggi che fino a poco tempo fa non erano stati accarezzati dall'idea di rimettere sul mercato le proprie case, perché oggi la domanda è forte – racconta Parizia – Si tratta per lo più di monolocali e bilocali, spesso mansardati, in zone come corso Vittorio, nelle strade parallele a via Po, in zona San Paolo, Vanchiglia e Vanchiglietta. Ma questo mondo si sta muovendo anche nel centro di cittadine più piccole come Pinerolo”.