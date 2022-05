Spari su auto parcheggiata in via San Marino, indaga la Polizia

Indagini della polizia sui colpi di pistola sparati contro un'auto parcheggiata nel quartiere Mirafiori, in via San Marino: il lunotto posteriore dell'utilitaria è andato in frantumi.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che stanno indagano per il reato di danneggiamento. "Stavo guardando la televisione quando ho sentito delle urla, come se stessero litigando - ha raccontato un residente - poco dopo ho sentito tre spari".

Tra le ipotesi c'è anche che si sia trattato di un gesto di intimidazione.