Weekend da incorniciare per il Torino FD: giro di campo venerdì all'Olimpico e vittoria sabato in campionato

Un fine settimana da ricordare per il Torino FD che venerdì sera ha avuto l'onore di fare il giro di campo nell'intervallo di Toro-Roma e che sabato si è laureato campione regionale.

Grazie al titolo di campioni d'Italia 2021 i granata hanno potuto raccogliere gli applausi dello stadio portando sotto la Maratona la coppa conquistata un anno fa a Jesolo nel torneo Fispes. I tifosi presenti all'Olimpico Grande Torino li hanno accolti con il tifo delle grandi occasioni.

Sabato è stata la volta dello scontro di campionato al Centogrigio di Alessandria contro il Terzo Tempo. Durante la prima frazione di gioco hanno faticato un po' ma la porta è rimasta inespugnata grazie alle parate di Michele Cravero. In due occasioni ha salvato il risultato, prima con una parata con le gambe, poi con una sul palo.

Le squadre sono andate a riposo sullo 0-0 ma nel secondo tempo la partita cambia e il Torino domina concedendo poco spazio agli avversari. Il primo gol arriva grazie ad un contropiede di Mattia Mastroieni che passa il pallone ad Alessandro Genta che scavalca il portiere e mette in rete.

Passano pochi minuti ed è ancora un contropiede a spiazzare gli avversari, questa volta mette in rete Said El Kabbouri per il 2-0 definitivo. Il Torino di mister Michele Del Vecchio giocherà quindi a Novara a fine giugno per decidere chi sarà il campione tra le regioni del nord Italia.