Dopo il disastro, il miele torna a essere dolce: "E ora speriamo di sfruttare i fondi europei"

Sono da sempre considerate le sentinelle dell'ambiente e della natura, i primi messaggeri sullo stato di salute dell'ecosistema e soprattutto una delle specie più a rischio a causa del cambiamento climatico e l'inquinamento. Ma ora, le api torinesi (e non solo) sembrano regalare un ronzio più rassicurante rispetto al recente passato.



Parola di Andrea Bianco, apicoltore di Caluso che è intervenuto venerdì in rappresentanza di Confagricoltura Piemonte alla Giornata mondiale delle api organizzata dalla Regione Piemonte alla Palazzina di caccia di Stupinigi. “La primavera di quest'anno si presenta positiva, con tutte le premesse perché per il miele sia un'annata nuovamente interessante, sia sotto il profilo produttivo, sia dal punto di vista qualitativo. L’annata scorsa purtroppo è stata disastrosa, con produzioni praticamente azzerata e serie preoccupazione per la sopravvivenza degli alveari; oggi possiamo di nuovo guardare al futuro con fiducia, sperando che arrivi qualche pioggia per aiutarci nel nostro lavoro quotidiano di salvaguardia della biodiversità”.



Ma grandi opportunità potranno arrivare dai nuovi fondi europei. “Quando verrà approvato il Piano strategico nazionale che attualmente l’Italia sta discutendo con Bruxelles – ha dichiarato Andrea Bianco – gli apicoltori potranno fruire di due interventi di sostegno importanti”. E sul tema, anche Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte, sottolinea come l’organizzazione stia “lavorando per far sì che il piano possa accogliere anche le nostre proposte, favorendo lo sviluppo coltivazioni erbacee e floreali di interesse apistico: la sopravvivenza degli insetti impollinatori è importante non solo per chi produce miele, ma per tutta l’agricoltura”.