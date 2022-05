Cinque studenti del Politecnico in gara negli USA per portare il loro progetto nello spazio

“Aiutaci a portare ORiS nello spazio”. Cinque studenti del Politecnico di Torino sono stati selezionati per una competizione negli Stati Uniti sull’energia solare spaziale, dove presenteranno il loro progetto. Per farlo hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe.

“Abbiamo sviluppato - raccontano Anna, Andrea, Domenico, Francesco e Giuseppe - un concetto di startup spaziale, dando forma ad ORiS (Orbital Recharge in Space) e abbiamo vinto il CNS Special Award ‘Un'idea verso il futuro’, un premio offerto dal Center for Near Space. A Gennaio la nostra idea si è trasformata in startup”.

“Qualche giorno fa - si legge - siamo stati selezionati per l'International Space Solar Power Student Project Competition, un concorso mondiale di ricerca studentesca e di ingegneria che si concentra su progetti di ricerca studenteschi nuovi, significativi e credibili nell'ampio campo dell'energia solare spaziale”.

“I progetti selezionati - aggiungono - sono stati sei in tutto il mondo, tra cui il nostro, completamente made in Italy. La competizione si terrà a qualche chilometro da Washington, dal 27 al 29 Maggio”.

“Essendo ai primi mesi di vita - spiegano - ORiS non ha il potenziale economico per sostenere un viaggio dall'altra parte del globo a una settimana di distanza dall'inizio della competizione”.

La raccolta fondi è vicina ai 1.700 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/cinque-studenti-a-raggiungere-lo-spazio