Da domenica 29 maggio al via Ivrea Step by Step - Walk

Seguendo il modello delle Jane’s Walk, nasce Ivrea Step by Step - Walk, una passeggiata con cittadini ed esperti che esplora i luoghi, i ricordi e l’immaginario del futuro nuovo Polo Culturale di Ivrea. Un’occasione per osservare, riflettere, condividere, discutere e re-immaginare collettivamente il nuovo volto culturale di Ivrea.



Il progetto prevede la realizzazione di due passeggiate organizzata da cittadini di Ivrea per altri cittadini, esperti e i visitatori con il fine di mettere in luce rappresentazioni e percezioni, oggi fondamentali per la comprensione della città e della sua trasformazione. In questa occasione sarà il team degli studenti della ASP - Alta Scuola Politecnica a fare da motore al coinvolgimento e al dibattito tra i cittadini sui temi toccati dallo studio del nuovo polo culturale di Ivrea.

Le passeggiate avranno luogo domenica 29 maggio, una al mattino (ore 10-13) e una al pomeriggio (dalle 15 alle 17,30) e si snoderanno secondo due itinerari in Ivrea (vedi in allegato), comprendendo il Centro Storico della Città e parte del sito UNESCO.



Prenotazione obbligatoria presso

UFFICIO DEL TURISMO DI IVREA

TEL. 0125 618131 - e-mail info.ivrea@turismotorino.org