Casinò stranieri senza certificazione aams

Gli appassionati del gioco online saranno sicuramente finiti sulla pagina di un casinò straniero e avranno notato che sulle pagine di queste sale da giochi virtuali manca la certificazione emessa dall'agenzia delle dogane e dei monopoli italiani, cioè la licenza aams e si saranno fatti qualche domanda in merito.

Ma leggi di più qui di seguito per sapere le principali differenze e se giocare su questi siti è sicuro.

I casinò online non aams sono sicuri?

Online si trovano diversi casinò stranieri che non sono dotati della licenza italiana e per questo motivo si chiamano non AAMS.

Cosa vuol dire tutto ciò? Semplice che non sono regolamentati dall'agenzia del monopolio e delle dogane italiane ma dispongono invece di regolare licenza straniera, fornita cioè da altri enti.

Le licenze estere più comuni regolamentanti questi casinò sono solitamente rilasciate da Malta , Slovacchia, Curacao e Olanda. Infatti questi siti rispondono alle regole dei paesi che hanno rilasciato la licenza.

Per questo motivo questo genere di casinò non aams sono dei siti che col tempo si sono dimostrati legali e sicuri anche per i giocatori italiani. Ovviamente presentano alcune differenze e le principali sono: pagamenti, giochi, live, jackpot e deposito.

Le principali differenze dei casinò non aams

Sistemi di pagamento

Ad esempio, non è possibile utilizzare Paypal. Infatti, i casinò non aams non accettano questo sistema di pagamento, Ricorrono però all'utilizzo di altri sistemi molto diffusi, come ad esempio: money transfer, bonifici bancari e i più innovativi ricorrono già all'utilizzo delle criptovalute.

Offerta di giochi

Anche la selezione di giochi che si trova sulle loro pagine è diverta. Trattandosi di siti dedicati a soddisfare i gusti di un pubblico di natura internazionale, questi casinò presentano una selezione di giochi molto più ampia e diversa rispetto a quelli che devono andare incontro solamente ai gusti dei giocatori nostrani.

LIVE

Questi casinò dispongono anche di un'are live, cioè di giochi dal vivo. Molto spesso i casinò stranieri non aams sono dotati di una sezione di questo tipo, che presenta giochi con veri e propri croupier, rendendo più interessante l'esperienza stessa di gioco.

Supporto clienti

Anche se hanno sedi all'estero, questo genere di casinò che accettano giocatori da più paesi devono ovviamente essere dotati di un centro di assistenza multi lingue. Ovviamente anche la lingua italiana è compresa.

Jackpot

Questo forse è l'aspetto più interessante di tutti quelli visti finora, perché i jackpot cumulativi dei casinò online non aams risultano di norma molto più alti rispetto agli altri.

Bonus senza deposito

I casinò stranieri non AAMS possono accettare i giocatori senza chiedere loro nessuna cifra di deposito, contrariamente a quanto accade sui siti italiani.

Per tutti questi motivi, i casinò stranieri che non sono certificati AAMS rappresentano comunque un'alternativa molto valida rispetto a quelli che rispondo alle normative disposte dall'Agenzia Dogane e Monopoli. Ricordiamo, infine, che sono ammessi al gioco solamente gli utenti maggiorenni, cioè che hanno già compiuto i 18 anni di età.