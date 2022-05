Settimo Torinese, manifestazione dei sindacati per chiedere garanzie sull'ospedale: "Che destino ci aspetta?" [FOTO]

Bandiere, volantini, megafoni. Ma soprattutto tante domande che aspettano ancora una risposta. Non si placa l'ansia dei lavoratori sul futuro dell'ospedale di Settimo Torinese e, ancora nelle scorse ore, alcuni rappresentanti dei lavoratori hanno organizzato un presidio di fronte alla struttura sanitaria.



I sindacati chiedono certezze dopo mesi di dibattito politico (e non solo) che per ora non hanno aperto a nessuno scenario definito. "Quale destino per l'ospedale di Settimo e dei suoi lavoratori?" è la domanda ricorrente, che ancora nella giornata di ieri i responsabili delle sigle di categoria hanno voluto porre a chi di dovere.