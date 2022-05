Minimarket e tre locali non rispettavano il divieto di vendita dopo le 23, multe per un totale di 2.500 euro

Martedì scorso, nel quartiere di Barriera di Milano, durante un servizio notturno mirato al contrasto di situazioni in cui nutriti gruppi di persone si aggregano e stazionano fuori dalle attività di vendita di bevande alcoliche, arrecando disturbo ai cittadini residenti, gli agenti del Comando Territoriale VI della Polizia Locale, in parte in abiti civili e in parte in divisa, hanno controllato e sanzionato 6 minimarket e 3 attività con distributori automatici.

Nelle vie Cimarosa, Cruto, Scarlatti, in Corso Vercelli e in Strada Settimo, i ‘civich’ hanno sanzionato 3 attività per vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro dopo le ore 23, altre 2 attività per la mancanza di esposizione dei prezzi e un’altra per non aver esposto il cartello con orari di apertura.

Ben sapendo che dopo la chiusura dei minimarket gli avventori si spostano nei pressi dei distributori automatici portandosi appresso i rumori e i disturbi dovuti dall’eccesso di alcol, la stessa sera, dopo la mezzanotte, gli agenti si sono dedicati al controllo delle attività automatiche per verificare il rispetto del divieto di vendita da asporto.

Sull'asse di Corso Giulio Cesare, la Polizia Locale ha sanzionato 3 attività automatiche che non rispettavano il divieto di vendita da asporto di bevande in vetro e/o alcolici dopo le ore 23.

Il totale delle sanzioni ammonta a oltre 2.500 euro e nelle prossime settimane, con cadenza periodica, il Comando Territoriale VI della Polizia Locale replicherà il servizio di controllo mirato al contrasto di aggregazioni di persone particolarmente rumorose.