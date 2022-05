Grandi Eventi, dopo Eurovision, Salone, Europa e Giro ora tocca al Festival dell'Economia

Festival dell'Economia, prima edizione. Eccolo il nuovo "grande evento" che Torino inanella in un mese di maggio senza precedenti. Dopo le canzoni dell'Eurovision, gli appuntamenti del Salone Internazionale del Libro, la città blindata per i ministri degli Esteri dell'Europa e il passaggio del Giro d'Italia, non si spengono i riflettori sulla città della Mole che, da domani fino al 4 giugno, propone un cartellone di oltre 140 incontri, distribuiti in oltre 25 luoghi cittadini.



Sotto la direzione di un grande economista come Tito Boeri e l'organizzazione di Editori Laterza e Collegio Carlo Alberto, conferenze, discussioni e lezioni di piazza diventeranno la quotidianità per una settimana che vedrà transitare in città ben cinque premi Nobel (David Card, Michael Spence, Jean Tirol, Esther Duflo e Christopher Pissarides), addirittura sei ministri del governo Draghi (Roberto Cingolani, Mara Carfagna, Enrico Giovannini, Vittorio Colao, Patrizio Bianchi ed Elena Bonetti), così come il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, il commissario europeo Paolo Gentiloni e il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato.

Ma ci sarà spazio anche per altri grandi personaggi della cultura italiana e internazionale, come la senatrice Liliana Segre, Roberto Saviano e lo storico torinese Alessandro Barbero, diventato ormai un idolo del Web grazie alle sue lezioni cliccatissime su Youtube e sugli altri canali social. E ancora Carlo Cottarelli, Luigi Zingales, Gherardo Colombo e molti altri ancora. Completano la "delegazione" torinese l'ex ministro Elsa Fornero, Elena Loewenthal, Gustavo Zagrebelski e don Ciotti.