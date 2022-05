Share Festival: il festival della creatività artigiana a Torino Esposizioni (con Casacci dei Subsonica in giuria)

Gli artisti in finale per lo Share Prize 2022 sono stati scelti fra più di 200 partecipanti da tutto il mondo da una giuria composta da Max Casacci (musicista e produttore), Alessandro Ludovico (ricercatore, artista e caporedattore della rivista Neural), Erica Villa (critica e curatrice insieme a JasminaTešanović e Bruce Sterling. Le opere esposte sono firmate da sei artisti, italiani e internazionali: João Alves (PT), David Bowen (USA), Quiet Ensemble (IT), Ooopstudio (IT), Lorenz Potthast (DE), Theresa Schubert (DE). Il vincitore del premio di 2500 euro e la menzione d’onore verranno annunciati durante l’incontro di apertura dell’edizione sabato 4 giugno alle ore 11.

Il sempre strettissimo rapporto di Artmaker con la scienza quest’anno si è concretizzato nella collaborazione con l’Associazione Astrofili-Urania / Osservatorio di Luserna San Giovanni per l’opera di Laura Viale.

“Il progetto Artmaker è possibile anche grazie agli sponsor tecnici che si impegnano non solo a fornire servizi, ma anche il know-how professionale, in una relazione in cui produzione artigianale e industriale e produzione artistica trovano finalmente un linguaggio e un codice comune” aggiunge ancora Bruce Sterling.



Nel contesto della quinta edizione di Artmaker è nato, infine, il progetto speciale Cristallo di Luce di Diego Scroppo: un’opera d'arte pubblica ad alto contenuto innovativo e tecnologico, vincitore del bando Art Waves di Compagnia di San Paolo, che impiega il fotovoltaico per la generazione di energia e che sarà presentata insieme a TiDA-Teatro Instabile di Aosta, e grazie alla partnership di Associazione Fonosintesi al Festival Chamoisic. Intorno all’opera ruota una mostra itinerante che innesca una serie di azioni performative volte a creare modelli di sviluppo sostenibile per spazi pubblici e privati tramite l’arte, la cultura e le tecnologie con alto valore innovativo e scientifico. Dopo Aosta e Chamois l’opera sarà presentata anche a Torino.



Anche in questa edizione di Share Festival sono in programma alcuni talk di approfondimento: sabato 4 giugno alle 11, Chiara Garibaldi, Davide Gomba e Bruce Sterling assegneranno lo Share Prize 2022; alle 18 Bruce Sterling e Alessandro Ludovico affronteranno le sfaccettature del tema di quest’anno, Searchlight. Domenica 5 giugno alle 12 Chiara Garibaldi, Stefano Beltramo e Bruce Sterling incontrano Diego Scroppo per la presentazione del progetto speciale di Artmaker Cristallo di Luce; alle 18 ci sarà un talk con Jasmina Tesanovic, Francesca Fini, Antonella Mignone e Laura Viale intitolato Share Women, artiste affermate e storiche del gruppo Artmaker.