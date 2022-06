Questi sono i migliori giochi di calcio online

Con l'avanzare della digitalizzazione, anche il gioco nel mondo digitale ha intrapreso una campagna di grande successo. Il casinò online , in particolare, sta vivendo un boom molto particolare, perché qui potete finalmente giocare ai vostri amati giochi da casinò comodamente da casa vostra o da qualsiasi altro luogo. Naturalmente, questo vale anche per molti altri giochi, come i giochi di calcio online, alcuni dei quali vorremmo presentare qui.

New Star Soccer/New Star Manager

Sia il gioco New Star Soccer che New Star Manager provengono dallo stesso sviluppatore . In New Star Soccer è possibile sperimentare la vita di un giocatore singolo. Tutto inizia a 16 anni e poi si costruisce per diventare una stella del calcio. Tra i fattori importanti vi è la gestione delle relazioni e degli sponsor. In New Star Manager, invece, si assume il controllo di un'intera squadra. I compiti comprendono la creazione della squadra e la gestione delle partite problematiche.

Stelle del rombo

Rumble Stars è un gioco di calcio arcade con grafica colorata, abilità ridicole e animali. Al giocatore viene offerto un gioco online PvP e viene fornita una varietà di personaggi e personalizzazioni. Qui si ha a che fare con club, campionati e altre sfide competitive. Anche gli streamer in gioco possono essere visti.

Gestori di Sega Pocket Club

Sega Pocket Club Manager è un simulatore di gestione di club. Qui si inizia in un campionato locale come squadra. L'obiettivo è trasformare la squadra in una superstar internazionale. Queste superstar devono prima essere trovate e formate come talenti. Altri compiti sono l'ampliamento dello stadio e il mantenimento della propria base di tifosi, aumentandola. Viene offerto anche il PvP online. Qui è possibile far competere la propria squadra contro altre squadre.

Football Manager 2022

Guardando alla lunga serie di simulazioni di gestione calcistica, Soccer Manager 2022 è l'ultima versione. 900 club con 25.000 giocatori tesserati vogliono essere gestiti in un totale di 35 Paesi. Come nel suo predecessore, la squadra viene costruita da un gran numero di giocatori. Lo scopo del gioco è, ovviamente, ancora una volta quello di migliorare le abilità dei giocatori. È anche possibile ingaggiare giocatori nella Free Agency. I compiti comprendono anche i rapporti con il consiglio di amministrazione. È anche possibile passare a squadre più prestigiose. Con la nuova variante, sono state aggiunte sia opzioni di mercato migliorate per i trasferimenti, sia un migliore motore per le partite.

Football Manager 2021

Football Manager 2021 è l'ultimo gioco di SEGA nel popolare franchise di Football Manager. Qui i giocatori gestiscono una squadra di calcio, che deve poi competere contro altre squadre di 60 campionati dei rispettivi Paesi. L'obiettivo è motivare i giocatori a migliorare le prestazioni e, in ultima analisi, a creare una squadra di successo.

Campionato mondiale di calcio

World Soccer League è anche un gioco di calcio piacevole ed equilibrato, ma non può competere con i grandi come FIFA o PES. Ma almeno offre quasi 120 squadre con un totale di 2.000 giocatori. L'emozionante gioco si svolge in quattro modalità. Sebbene le meccaniche di questo gioco siano nel complesso un po' lente, la grafica è assolutamente superiore alla media del genere.

Final Kick

Final Kick 2020 è un semplice gioco di calcio con un'atmosfera arcade. Giocare a Shootout è sempre possibile. Anche in questo caso, tutto ruota intorno hai gol, ovviamente. Oltre ai comandi semplici, il gioco offre una grafica davvero buona, tornei offline, multiplayer online e tornei settimanali.

Head Soccer La Liga

Head Soccer La Liga è il gioco di calcio ufficiale della Liga spagnola. Si tratta sicuramente di un gioco arcade divertente e d'intrattenimento. Due giocatori o un giocatore si sfidano contro l'IA in una partita uno contro uno. Head Soccer La Liga mi ha ricordato un po' il vecchio gioco Pong. Oltre ai giocatori reali, tuttavia, vengono offerti anche un meccanismo di raccolta e potenziamento e alcuni power-up.

Il calcio della Lega dei sogni

Quando si parla di cellulari, Dream League Soccer 2019 è uno dei giochi di calcio più importanti in circolazione. Oltre alle squadre complete e alle partite complete, qui viene offerto un campo d'azione completo. Idealmente, qui si costruisce una squadra con cui poi si vince il campionato. Anche la grafica e i controlli non lasciano a desiderare.

eFootball PES 2021

Questo gioco è probabilmente il più grande concorrente di FIFA sui dispositivi mobili. Ci sono persino alcune voci che sostengono che sia chiaramente il gioco migliore. Colpisce per l'ottima grafica, l'eccellente meccanica e i controlli. È prevista una meccanica di team-building, un multiplayer online, un multiplayer locale e molto altro ancora. Anche se i compiti in FIFA sono più vari, il valore d'intrattenimento in PES è enormemente alto.

Calcio FIFA

FIFA Soccer è ancora probabilmente il gioco di calcio più popolare per i dispositivi mobili. Anche in questo caso, gli utenti possono contare su una grafica eccellente, una meccanica decente e, soprattutto, una grande quantità di contenuti. Il gioco vanta una modalità campagna per giocatore singolo, PvP online, campionati online, giocatori di oltre 550 squadre e altro ancora. Questo gioco offre molto di più rispetto a qualsiasi altro di questo genere.

Il Football Manager di Kevin Tom

Football Manager di Kevin Tom è un piccolo e piacevole simulatore di calcio. Anche se la grafica è sicuramente tutt'altro che eccezionale, visto che in campo ci sono solo figurine, il gioco ha comunque molto da offrire. Qui è possibile selezionare una squadra e acquistare o vendere giocatori. Si cerca di vincere con ogni tipo di strategia.

