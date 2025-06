Influencer per rilanciare il turismo a pedali sulla ‘Strada delle mele’

Crosetti a Firenze per la cerimonia di ‘Bici in Comune’

Sono 56.000 euro e serviranno per dare corpo a un progetto di miglioramento dei percorsi ciclabili della ‘Strada delle mele’, che ammonta a 77.000 euro, e prevede interventi di manutenzione e di promozione.

I fondi arrivano dal bando nazionale ‘Bici in Comune’, che Cavour ha vinto, assieme ad altri 200 Comuni in Italia, facendo da capofila alla carovana di 14 Comuni che sono raggruppati in questa iniziativa di promozione turistica nel segno della frutticoltura di qualità.

A ritirare simbolicamente il premio nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, nei giorni scorsi, è stato il vicesindaco cavourese Leonardo Crosetti.

Il bando è promosso dal Ministero dello Sport in collaborazione con Sport e Salute e Anci. La candidatura della carovana pinerolese è stata curata dall’assessore Marta Ardusso, che si occupa di Bilancio a Cavour: “Ho raccolto diverse idee provenienti dai Comuni appartenenti alla Strada delle Mele, con il supporto di Turismo Torino, in particolare dello sportello di Pinerolo”

La prima azione operativa prevede la rimappatura del territorio, con l’individuazione di percorsi ciclabili accessibili e paesaggisticamente significativi: “Il visitatore deve poter sapere cosa può vedere lungo un percorso” esemplifica Ardusso. Una volta stabiliti i percorsi verranno predisposte delle segnaletiche informative con loghi identificativi, inoltre verrà aggiornato il sito web esistente. Parte del progetto riguarda anche la comunicazione con il coinvolgimento di influencer i quali, seguendo gli itinerari proposti, produrranno contenuti narrativi per promuovere il territorio.

Sempre nelle attività di promozione rientreranno uscite sulla Strada delle Mele: “Prevediamo tappe dedicate a piccole pause e alla degustazione di prodotti locali; visite guidate gratuite in alcuni Comuni del circuito in occasione di eventi specifici” indica Ardusso.

Particolare attenzione verrà data anche ai piccoli ciclisti come racconta l’assessore: “Sempre in occasione di alcune manifestazioni nei Comuni della Strada delle Mele, creeremo momenti gratuiti in cui i bambini possano provare ad andare in bicicletta, con il casco, promuovendo così la cultura della mobilità dolce e corsi di introduzione alla mountain bike, incentivati tramite buoni sconto”. Infine, parte del progetto prevede la manutenzione della pista ciclabile cavourese dietro la Rocca che parte dall’Abbazia di Santa Maria fino a via Barge.