Il torinese Abderrahmane Amajou eletto presidente di ACTION AID ITALIA, una delle realtà del Terzo Settore più importante a livello internazionale, con oltre 118.000 donatori regolari e 50 milione di euro budget annuali.

Attenzione ai migranti

Vicepresidente della Fondazione Ufficio Pio di Compagnia di San Paolo, è anche fondatore del Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale del Piemonte. Esperto di cambiamento climatico, ha sviluppato progetti innovativi presso Slow Food Internazionale, con particolare attenzione alle comunità migranti e alla valorizzazione delle diversità culturali.

"Chiamata collettiva"

"Quest'elezione - commenta Abderrahmane Amajou - è molto più di un riconoscimento: è una chiamata collettiva, una responsabilità condivisa, un invito a camminare insieme".

"Non mi sento - aggiunge - al vertice, ma parte di un movimento che mette al centro le persone, la giustizia sociale e la voglia concreta di cambiare il mondo. Questo mandato non lo voglio vivere da solo, perché solo in rete possiamo davvero fare la differenza. Le sfide che stiamo affrontando sono tanto grandi quanto è l'importanza di costruire coalizioni globali per affrontarle" conclude Amajou.