Castello di Agliè: visite guidate domenica 5 giugno

Al Castello di Agliè, in occasione di Appuntamento in Giardino, iniziativa promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d'Italia in parallelo con l’edizione europea di Rendez-vous aux jardins, domenica 5 giugno, alle ore 10, 11 e 12, visite guidate ai Giardini condotte dai volontari dell'Associazione "Amici di Palazzo Reale".

L'itinerario attraversa i Giardini per giungere poi alla Serra verde, alla Serra bianca, alle Scuderie, anche con la possibilità di avvicinarsi alla settecentesca Fontana dei Fiumi, attualmente in fase di restauro.

Sempre al Castello di Agliè, negli spazi dell’Ospedaletto, è in corso la mostra Castrum Claustrum: Art Brut. Visioni dalla parte dell’ombra, a cura di Giorgio Bedoni e Daniela Rosi, organizzata in collaborazione con la Casa dell’Art Brut di Mairano (PV).

L’esposizione può essere visitata fino a domenica 2 ottobre nei giorni di sabato e domenica, in orario 9-12 / 14-18, ed è anche previsto un programma di visite guidate e laboratori.

Info e prenotazioni: drm-pie.aglie.prenotazioni@<wbr></wbr>beniculturali.it – 0124 330102.