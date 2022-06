A Torino chiuso & Other Stories in via Roma: addio al "fratello" di H&M

Vetrine smantellate per il celebre marchio di abbigliamento internazionale

Dopo sei anni, ha chiuso a Torino il negozio & Other Stories. Aperto tra la primavera e l'estate del 2016, negli scorsi giorni ha cessato completamente l'attività il grande store di via Roma 98. Le vetrine che affacciano sulla Galleria San Federico, così come sull'arteria centrale dello shopping cittadino, sono completamente vuote.

Negozio vuoto

Il vetro fumé nasconde la desolazione del grande negozio a due piani, dove in un ambiente "industriale" erano esposti sulle grucce e scaffali abiti, maglioni, pantaloni, gioielli. I sentori di un possibile stop c'erano già negli scorsi mesi, quando era stato chiuso al pubblico il primo piano del negozio dove era possibile guardare e provare le scarpe e l'abbigliamento intimo.







[I punti vendita che restano di & Other Stories in Italia]

Brand del low cost svedese H&M