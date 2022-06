Inseguimento con machete ad Aurora, il prefetto Ruberto: "Faremo più controlli nella zona" [VIDEO]

Più controlli in Barriera di Milano, dopo il "far west" di mercoledì pomeriggio nel quartiere Aurora quando un uomo armato di machete ha seminato il panico tra i passanti in corso Giulio Cesare. Ad annunciare il giro di vite il Prefetto Raffaele Ruberto che, a margine del Festival dell'Economia, ha spiegato come oggi alle 13 in Prefettura sia prevista una riunione delle forze dell'ordine dove verranno pianificati "ulteriori servizi, oltre ai tanti che vengono già svolti in quell’area della città".