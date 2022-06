Pattinaggio: al PalaTazzoli la Pista 2 riapre nel nome di Gioia

Nel nome di Gioia Casciani, la pattinatrice di 9 anni morta in un incidente stradale il 27 ottobre 2017, sull'autostrada del Brennero a Mattarello (Trento), insieme alla cugina di 17 anni, Ginevra Barra Bajetto, residenti nel torinese, mentre rientravano con le rispettive mamme e sorelle dalla Coppa dell'Amicizia di Merano (Bolzano), è tornata ad essere praticabile la Pista 2 del Pala Ghiaccio Tazzoli di Torino. Lo riporta l'Ansa.

La pista era inutilizzabile da tempo, con grandissimo disagio delle varie società di pattinaggio che ne fanno uso, e dei relativi pattinatori, molti dei quali campioni nazionali e regionali, a causa della rottura del compressore.

Un problema a cui ha deciso di trovare rimedio l'Associazione 'Gioia l'angelo del ghiaccio', promosso dalla famiglia per ricordare Gioia e per promuovere i valori dello sport e lo spirito di sacrificio che comporta, e che negli anni ha già prodotto, tra l'altro, il film cortometraggio omonimo realizzato dal regista Enzo Dino. Il 3 maggio scorso infatti l'Associazione ha sottoscritto un accordo con la Città di Torino, proprietario del Pala Tazzoli, per donare il denaro raccolto per riparare il compressore e consentire ai pattinatori di usare entrambe le piste per i loro allenamenti. "Sono certa che Gioia ne sarà felice - ha detto all'Ansa la mamma Monica Casciani - qui ci sono ancora tanti suoi amici e colleghi di medaglie. Lei si allenava decine di ore alla settimana. Sicuramente sarà contenta che i ragazzi che si preparano per le gare ora abbiano la possibilità di usare tutte e due le piste del 'suo' Tazzoli".