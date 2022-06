Sicurezza, Marrone all'attacco: "L'inclusione sociale non è dare il reddito a delinquenti col machete, spacciatori o balordi"

"L'inclusione sociale non è dare il reddito di cittadinanza a delinquenti col machete, spacciatori o balordi. Quelli vanno solo arrestati e con il daspo urbano sarebbe possibile prima che corrano in strada con il coltellaccio in mano o speronino le volanti della polizia".

E' il duro commento dell'assessore regionale Maurizio Marrone ai due episodi avvenuti negli ultimi giorni a Torino: dall'episodio del machete (LEGGI QUI) a quello dello speronamento dell'auto della polizia in Barriera di Milano (LEGGI QUI).

"L'inclusione sociale va rivolta ai disoccupati onesti che chiedono di impegnarsi in prima persona per riqualificare i loro quartieri. Trasformando il controllo di vicinato in un lavoro socialmente utile impiegheremo i tanti giovani e meno giovani senza occupazione nell’impegno civico al fianco delle forze dell’ordine per la rinascita delle periferie".