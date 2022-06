Torino cambia pelle, Lo Russo: "Turismo e manifattura non sono in contrasto. E il Comune fatica ad assumere giovani"

Torino cambia pelle. Ma non è un passaggio facile. Lo riconosce il sindaco, Stefano Lo Russo , ospite al parco Peccei dell'assemblea dei delegati della Cgil . Lo Russo che però vuole anche uscire da una trappola logica. " Mi rifiuto di pensare che Torino città manifatturiera sia in opposizione alla Torino culturalmente attiva e che qualifica la propria offerta turistica, dando posti di lavoro. Che è l'ossessione che ha un sindaco ".

" Per favore, usciamo da questo conflitto - aggiunge -. Torino può essere città manifatturiera all'avanguardia nel mondo e può fare diventare la transizione ecologica una grande opportunità, ma è anche una città straordinaria che può puntare con decisione su turismo e cultura. Le due dimensioni non si eliminano ".

Mancano giovani di assumere: "Non dà prestigio, anche come retribuzione"

"Nel 2022-2024 perderemo 2000 persone e faremo 2100 persone. In pratica rinnoveremo un dipendente su 4 ed è una grande sfida, riuscire a farlo senza calare la qualità dei servizi. Ma facciamo anche molta fatica a trovare candidati. Non troviamo ragazzi. Non troviamo neo laureati, per esempio ingegneri civili".