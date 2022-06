Povertà educativa, domani importante convegno alle Ogr

Domani, venerdì 10 giugno, dalle ore 10, presso le OGR Torino (Duomo) in corso Castelfidardo 22, si terrà l’evento “Bambini, investire sul presente per un futuro migliore” promosso dal Forum del Terzo Settore in Piemonte, con il sostegno della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria.