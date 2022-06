A Castagnole Piemonte si passeggia per un’autoambulanza

Dopo una serie di iniziative di promozione della lettura, per scopi benefici, la Farmacia degli Angeli di Castagnole Piemonte punta su una passeggiata con ginnastica dolce.

“L’invito è a ritrovarsi domani, sabato 11, alle 8,30, di fronte alla Farmaci in piazza Vittorio Emanuele II 4 – spiega la titolare Silvia Boggiatto –. Faremo un giro nelle campagne del paese, accompagnati dall’istruttrice Tiziana Saluto, che farà fare esercizi di ginnastica dolce. Per partecipare, basta versare la quota minima di un euro: tutto l’incasso andrà devoluto alla Croce rossa per l’acquisto di una nuova ambulanza”. Per Boggiatto la promozione della cultura e del benessere sono collegate e per i partecipanti ci sarà una sorpresa: “Poi, se l’iniziativa piacerà, potremmo creare un gruppo di cammino al sabato mattina”.