Il mercato ittico di Porta Palazzo è pronto a rinascere: banchi del pesce, ma anche street food

Infiltrazioni d'acqua

Banchi e street food

Accanto a queste difficoltà, ci sono quelle legate all'insolvenza della cooperativa che ha in concessione l'immobile: il debito verso il Comune ammonta ad oltre 329 mila euro . Ora la struttura è pronta a rinascere. Accanto ai punti vendita, dovrebbero nascere un bar, stand per la degustazione dello "street food" delle specialità ittiche ed un ristorante. Al piano interrato ci sarà un magazzino per banchi e carretti, mentre il primo piano sarà occupato - come già ora - dalla Polizia Municipale. Gli interventi di riqualificazione hanno un costo economico di due milioni di euro e entro fine anno il Comune farà il bando.

"A day in Porta Palazzo"

Ad annunciarlo l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, durante la presentazione del progetto "A day in Porta Palazzo", vuole promuovere il quartiere multietnico puntando su quattro aspetti "botteghe, mercati, volti e architettura". L'iniziativa è promossa con l'agenzia The Gate, guidata dall'assessore Carlotta Salerno: "Non c'è una ricetta unica per la rigenerazione urbana: la strada comune per partire è individuare l'anima ed l'essenza del luogo".