Al Castello del Valentino arriva Water Fest, il festival dell'acqua organizzato dal Politecnico

In occasione delle Settimane della Scienza 2002, il Politecnico di Torino organizza la prima edizione di Water Fest, una giornata dedicata a sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'acqua, mettendo in luce le problematiche legate alla gestione di questa risorsa e presentando allo stesso tempo le possibilità tecnologiche e di sviluppo che essa offre. L’appuntamento è per domenica 12 giugno 2022 – dalle ore 10 fino alle 19 – al Castello del Valentino, sede storica dell’Ateneo.

Water Fest è un evento ideato, organizzato e finanziato dal gruppo di ricerca Marine Offshore Renewable Energy Lab (MOREnergy Lab) del Politecnico di Torino, con la collaborazione di WaterToFood - gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente, il Territorio e le Infrastrutture-DIATI del Politecnico di Torino. All’iniziativa collaborano anche il Green Team e il CLIK (Connection Lab & Innovation Kitchen) del Politecnico.

Il festival nasce anche con l’obiettivo di unire gli intenti e le conoscenze di gruppi di ricerca di diversi dipartimenti del Politecnico, come il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale-DIMEAS, il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture-DIATI e il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio-DIST, che si occupano dell’acqua da punti di vista diversi.

Il pubblico del Water Fest verrà coinvolto in percorsi di approfondimento sull’acqua con attività interattive e ludiche preparate dai gruppi di ricerca e dai team studenteschi del Politecnico di Torino, che racconteranno il percorso dell'acqua dai ghiacciai al mare, presentando le ricerche e le tecnologie da loro sviluppate per far fronte alle sfide ambientali e alle opportunità di sviluppo sostenibile legate all’acqua. Altre attività artistiche e didattiche si svolgeranno per tutta la giornata, sino alla tavola rotonda conclusiva.

“La divulgazione rappresenta una parte consistente del lavoro di un ricercatore, e questo è particolarmente sentito dal gruppo di ricerca MOREnergyLab, il quale si occupa dello studio, dell’ideazione e del perfezionamento di sistemi di conversione di energia rinnovabile dal mare – spiegano Edoardo Pasta, Giulia Cervelli e Bruno Paduano, Dottorandi del MOREnergy Lab - Questo tema di ricerca viene affrontato con grande impegno, al fine di poter fornire un importante contributo alla transizione energetica e alla decarbonizzazione. Tuttavia, proprio come in molte altre attività di ricerca, i risultati e le nuove scoperte restano sfortunatamente confinati nel contesto universitario. Proprio per questo motivo crediamo che sia fondamentale un coinvolgimento attivo della collettività, creando un momento di confronto, sensibilizzazione e divulgazione.”

“L’obiettivo primario del Water Fest è quello di supportare l’avvicinamento tra la comunità e l’università, condividendo in modo semplice ed efficace i risultati scientifici e le ricadute di questi sulla società – aggiunge Elena De Petrillo, Dottoranda del dipartimento DIATI - Tuttavia, è indubbio che vi sia anche un secondo intento: il festival è infatti un momento di cooperazione e opportunità di conoscenza tra diversi gruppi di ricerca e team studenteschi dell’Ateneo che si occupano di acqua, da diversi punti di vista. La collaborazione tra il MOREnergy Lab del DIMEAS con il gruppo di ricerca WaterToFood, del DIATI - già impegnato in progetti di divulgazione e comunicazione sull’impronta idrica del sistema alimentare- ha dato prova dell’importanza della multidisciplinarietà e della cooperazione, consentendo il coinvolgimento attivo di altri gruppi di ricerca del DIATI e del DIST, e di enti esterni come l’European Research Institute, Worldrise Onlus e Legambiente Piemonte e Val D’Aosta.”

Il programma di Water Fest: