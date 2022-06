Festa Europea della Musica, Rivoli si prepara al grande evento

Il Consorzio TurismOvest ha programmato un’estate ricca di appuntamenti, tra cultura, musica, divertimento e promozione del territorio. Si parte con la Festa Europea della Musica, giunta alla quindicesima edizione, in programma a Rivoli dal 17 al 19 giugno (venerdì 21-24, sabato 16,30-24, domenica 17-19). La città di Rivoli promuove un evento internazionale nato in Francia nel 1982 e che, a partire dal 1995, coinvolge contemporaneamente numerose città: una grande festa popolare gratuita, aperta a tutti i generi musicali con concerti ed esibizioni in contemporanea nelle vie e nelle piazze della città.

“Prende il via ora la Festa della Musica: la musica è un potente vettore per promuovere Rivoli, perché oltre alla varietà ed alla qualità, esprime emozioni. - afferma il Vicesindaco di Rivoli Laura Adduce - La musica unisce, la manifestazione è gratuita ed aperta a tutti, ai singoli musicisti, ai gruppi, ai professionisti o amatori. L’estate 2022 ci permetterà di recuperare anche il desiderio di condividere in allegria gli spazi della nostra città”.

Un’intensa tre giorni con un programma ricchissimo per un totale di una cinquantina di appuntamenti. Tra questi venerdì alle 21,45, salirà sul palco di piazza Martiri il gruppo torinese “Mons”, finalista del talent show di Rai 1 “The Band” condotto da Carlo Conti con tutor Marco Masini. Sempre venerdì, alle 21 in piazza Matteotti ci sarà la tappa torinese del “Cantagiro 2022” mentre piazza Portici ospiterà alla stessa ora le esibizioni di Musicalcentro Suzuki Talent Education di Rivoli e Gruppo ASE’ - Ass. Cult. Suzuki di Asti.

Tanti gli artisti locali che potranno avere un palco per esibirsi durante il weekend che sarà anche un momento di festa per molteplici Associazioni e Scuole di musica del territorio.