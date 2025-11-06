Al via la Fiera di San Martino di Chieri: musica, eventi enogastronomici e sorprese itineranti

La Fiera di San Martino di Chieri 2025 non è solo celebrazione del gusto e della tradizione, ma un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, un crocevia di energia e musica dove l'arte si fa spettacolo itinerante e il divertimento diventa condivisione. Il programma degli eventi per la kermesse organizzata da SGP Grandi Eventi, promossa dal Comune di Chieri e in programma dal 7 all’11 novembre prossimi, è ricco. Coniugando la magia della festa popolare con la qualità artistica di performer e musicisti di calibro, la fiera offre un intrattenimento dedicato a famiglie, curiosi e visitatori di ogni età.

Apripista, con un ritmo incalzante, ottoni esplosivi e melodie irresistibili, sarà la disco band acustica e itinerante “I Tamarros”, che farà rivivere il travolgente spirito kitsch e colorato degli anni ’70. Sarà un tuffo nel passato a suon di occhiali a specchio, pantaloni a zampa d’elefante e pettinature esagerate. Altro appuntamento imperdibile, la Brianza Parade Band porterà in città la sua energia travolgente e altamente scenografica. Tra strumenti a fiato, percussioni e coreografie, l'imponente marching band trasformerà ogni angolo del centro in un piccolo e dinamico palcoscenico itinerante, coinvolgendo grandi e piccini in un’atmosfera festosa e spettacolare.

La Fiera di San Martino è, da sempre, un appuntamento pensato anche per le famiglie e i bambini. Nel cuore della manifestazione sarà allestita un’area interamente dedicata ai giochi antichi, tutti realizzati in legno e privi di parti meccaniche o elettroniche, per far riscoprire ai più piccoli (e risvegliare la nostalgia nei più grandi) il fascino della semplicità. Ad amplificare la meraviglia tornerà il Micro Circo dell’Acquarone, con la Piazza dei Balocchi ricca di giochi all’antica e attrazioni pensate per stupire e divertire il pubblico di ogni età. Un momento di pura magia che unisce l'arte circense alla poesia.

La festa si espande anche all’interno del nuovo Pala San Martino, che ospiterà un ricco calendario di eventi dedicati all’approfondimento e alla sperimentazione. Tra le proposte: degustazioni guidate di prodotti tipici e vini del territorio, masterclass di mixology piemontese, per scoprire l’arte del bere consapevole e creativo, e curiosità gastronomiche, come il sorprendente gelato al Freisa, nato dall’incontro tra tradizione vitivinicola e innovazione culinaria.

La Fiera di San Martino di Chieri 2025 si conferma così un evento completo e poliedrico: musica, spettacoli, laboratori per bambini e buon cibo si intrecciano per offrire un’esperienza unica, capace di emozionare e coinvolgere tutta la comunità e di celebrare Chieri come città viva, accogliente e orgogliosa delle proprie tradizioni.