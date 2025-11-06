Riapre la Sala Gonin a Porta Nuova, viaggio nella stanza dei Savoia

La Fondazione Fs Italiane organizza periodicamente giornate di apertura straordinaria della Sala Gonin, storico e lussuoso locale realizzato per accogliere i reali di Casa Savoia durante le attese del treno nella stazione di Torino Porta Nuova. Le prossime visite guidate, esclusivamente su prenotazione, sono in programma sabato 15 e domenica 16 novembre, in orario compreso tra le 10 e le 18.

Durante il tour, guide competenti accompagneranno i partecipanti fornendo particolari sulla storia dell’elegante sala, sulla sua architettura, sugli arredi e sugli elementi che la abbelliscono.

Progettata nel 1864, in tipico stile barocco, la Sala è impreziosita da opere realizzate dagli artisti preferiti di Casa Savoia, tra cui Francesco Gonin, da cui pende il nome.

Pregevoli affreschi e quadri, raffinati mobili e rivestimenti settecenteschi in legno, sui quali troneggia un gigantesco lampadario in prezioso vetro di Murano, contribuiscono a conferire all’intero ambiente una maestosa regalità, consona ai personaggi per i quali la sala fu realizzata.

La Fondazione FS, che la preserva e gestisce, ne ha fatto una sorta di piccolo Museo e, attraverso aperture periodiche, attività culturali, eventi e mostre, la rende disponibile a cittadini e turisti che possono così ammirarla in tutto il suo splendore. Prenotazioni e acquisto biglietti all’indirizzo www.railbook.it/fondazionefs.