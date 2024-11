DolcissimArte 2024, tre giorni per prendere Torino per la gola. E magari anche i grandi campioni del tennis [FOTO]

Terza edizione per Dolcissima Arte: di tutte le manifestazioni che finiscono in -issima, in questo periodo, senza dubbio la più golosa.

Ad annunciarla, una "spianata" di 70 tra torte e dolci assortiti che si mostrano nel cuore del Museo del Risorgimento, ma che sono pronti a coinvolgere molti luoghi simbolo della città, dall'8 al 10 novembre. Il tutto sotto la regia di Ascom Torino e provincia e di Epat. "Questa è l'unica manifestazione nazionale dedicata alla pasticceria. Vogliamo rendere onore alla grande capacità dei nostri pasticceri, ma anche al loro talento - dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom -. Proprio in un periodo in cui Torino è al centro dell'attenzione per le Atp Finals".

Tradizione artigiana sotto la Mole

I numeri dicono che il Piemonte conta 1.400 delle 17mila aziende di pasticceria in Italia. Di queste, la stragrande maggioranza (oltre mille) sono artigianali. Solo a Torino sono 600 le attività di questo genere, alcune addirittura con 200 anni di storia. "Qui si è fatta l'Italia - aggiunge Coppa - e sono gli stessi anni in cui già esistevano alcune delle attività e dei marchi che ancora oggi sono qui presenti. Dal ristorante Del Cambio a Stratta, a Fiorio".

Ma la partecipazione è assicurata non solo dai pasticceri torinesi: forte la presenza da Alessandria, Biella, Cuneo e Vercelli.

Vetrine, tram e apecar

Tantissime le iniziative in programma. A cominciare da Pasticceri in vetrina, che da venerdì 8 a sabato 9 trasformerà 13 vetrine del centro in veri laboratori dolciari, con tanto di show e degustazioni. Appuntamento da Secret garden, ma anche al Rugantino. E ancora De Carlo, Galleria Marco Polo e altri spazi ancora.

Ma quando non saranno i golosi ad andare dai dolci, saranno le torte a fare il percorso opposto: Pasticcini in carrozza vedrà girare sabato e domenica (lungo la linea 5) il tram gourmet con viaggi guidati e degustazioni. Ma anche Dolcissima on the road schiererà le Ape Car della manifestazione che faranno tappa nelle piazze auliche.

Non staranno con le mani in mano i gelatieri, che proporranno un gusto creato ad hoc, a base marron glacé.

Ricchezza del territorio

"Torino ha una grande tradizione e una grande ricchezza, in un settore che conserva posti di lavoro e contribuisce al benessere di tanti - commenta Paolo Chiavarino, assessore comunale al Commercio -. Sono torte, ma anche opere d'arte".

E Guido Bolatto, segretario generale della Camera di Commercio di Torino, aggiunge: "Molto spesso le pasticcerie, come negozi di vicinato, sono anche un presidio di legalità e un riferimento per il territorio. E se in questi anni siamo riusciti a dare vita a progetti che promuovono le eccellenze enogastronomiche del territorio, il merito è di addetti ai lavori come i pasticceri, ma non solo. E potremo fare molto anche durante questi giorni di Atp finals".