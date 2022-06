Referendum, il quorum è un miraggio: a Torino affluenza al 10,80% alle 19

Sembra essere lontano, lontanissimo, il quorum da raggiungere perché siano validi i cinque referendum che i cittadini sono chiamati a votare oggi, domenica 12 giugno.

A Torino infatti, alle 19, si registra un'affluenza bassissima: appena il 10,80% contro il 50% + 1 necessario. La percentuale di 10,80% è attribuibile ai primi tre quesiti, mentre gli ultimi due registrano un'affluenza del 10,79%.

Le operazioni di voto proseguono regolarmente. I seggi rimarranno aperti fino alle ore 23.

633.586 è il numero del corpo elettorale torinese suddiviso fra 335.399 femmine e 298.187 maschi. Le sezioni elettorali in tutto il territorio cittadino sono 919 per un totale di 2878 scrutatori nominati.

Inoltre, sono attivi 40 seggi speciali cioè quelli costituiti da un presidente e due scrutatori, nominati appositamente perché gli elettori sono ricoverati in luoghi di cura con più di 100 posti letto e 41 seggi “volanti” dove il presidente, il segretario e uno scrutatore vanno a raccogliere il voto in luoghi di cura con meno di 100 posti letto o al domicilio; gli altri 3 componenti (tra cui il vicepresidente) rimangono in sezione.

I torinesi che votano per la prima volta sono 4.091 (1.984 femmine e 2.107 maschi) e quelli che compiono 18 anni oggi, 12 giugno, sono 16. I centenari sono 360 (310 femmine e 50 maschi).

A Chivasso l’affluenza alle ore 19 è stata del 35,23%, contro il 38,40% delle passate elezioni. Contrazione anche a Grugliasco, con un 33,22% di affluenza a dispetto del 37,24 registrato, sempre alle 19, delle scorse elezioni comunali.