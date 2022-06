Bardonecchia, Ztl e area pedonale: si cambia da mercoledì 15 giugno

A partire da mercoledì 15 giugno 2022 sino giovedì 15 settembre 2022 sarà attiva tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 23.00, l’Area Pedonale Urbana-APU nel centro commerciale naturale di via Medail, via Cantore, via Montello, via Montenero e nel Borgo Vecchio, con l’esclusione di via Des Geneys nel tratto di strada compreso tra Piazza Des Ambrois e via S. Ippolito, ma con l’aggiunta di via Grandis.