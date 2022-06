Europrogettazione: un ciclo di webinar per utilizzare al meglio i fondi europei

Mercoledì 15 giugno inizia un ciclo di webinar dedicati all’europrogettazione nell’ambito della cultura e del terzo settore, che vedranno la partecipazione di importanti relatori in rappresentanza di Commissione Europea, Stato e Regioni, oltre alle numerose realtà e istituzioni del mondo della cultura e del terzo settore che interverranno nel corso degli appuntamenti.

Obiettivo del ciclo di webinar è fornire le competenze necessarie per elaborare progetti che siano in grado di rispondere contemporaneamente alle esigenze della società e alle richieste dell’Europa: una competenza fondamentale in una fase storica come quella attuale, caratterizzata da ingenti investimenti di fondi pubblici da parte delle istituzioni europee. Gli incontri, pertanto, verteranno su due tematiche differenti ma complementari, per fornire ai partecipanti un’ampia visione delle opportunità legate al Next Generation EU e ai fondi strutturali: “PNRR e Fondi europei per la cultura e il terzo settore”, con l’obiettivo di trasferire indicazioni operative per i bandi specifici e suggerire approcci innovativi per i partenariati pubblico privati al fine di incentivare la messa a terra dei fondi del PNRR, e “Fondi strutturali, strategie e opportunità per il settore no profit”, per approfondire le opportunità di crescita e innovazione per il settore no profit.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Universitario di Studi Europei, l’istituto di formazione torinese che dal 1952 rappresenta un importante punto di riferimento in ambito europeo, giuridico ed economico e gode dell’importante supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e della Guida all’Europrogettazione, un innovativo progetto ideato e promosso da Fondazione CRT nel 2015, a cui hanno aderito l’ACRI, Fondazione Cariplo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione Cariverona, Fondazione CR Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Il Presidente dell’Istituto Universitario di Studi Europei, Piercarlo Rossi, ha dichiarato: “Con questa importante iniziativa abbiamo voluto apportare il nostro contributo in un momento storico di ripartenza, in cui diventa fondamentale unire le forze per diffondere le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare al meglio gli ingenti fondi pubblici messi a disposizione dalle istituzioni europee. Il PNRR rappresenta per l’Italia una fondamentale opportunità per ripartire con nuove sinergie che vedano il settore pubblico e quello privato collaborare per un unico obiettivo”.

Di seguito il calendario degli incontri: PNRR e Fondi europei per la cultura e il terzo settore:

mercoledì 15 giugno, ore 15.00-17.00: “Next Generation EU e cultura”

mercoledì 22 giugno, ore 15.00-17.00: “PNRR e terzo settore” Fondi strutturali, strategie e opportunità per il settore no profit

mercoledì 6 luglio, ore 15.00-17.00: “Un’Europa più intelligente”

mercoledì 13 luglio, ore 15.00-17.00: “Un’Europa più verde”

mercoledì 20 luglio, ore 15.00-17.00: “Un’Europa più connessa”

mercoledì 7 settembre, ore 15.00-17.00: “Un’Europa più sociale”

mercoledì 14 settembre, ore 15.00-17.00: “Un’Europa più vicina”