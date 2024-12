Il marciapiede di via Cena si trasforma in una groviera: "Buche e usura del manto stradale"

Sono ormai cinque gli interventi svolti per mettere in sicurezza un tratto del marciapiede di via Cena, ormai totalmente usurato e con il manto stradale completamente danneggiato. Gli interventi, per lo più provvisori, si sono sempre limitati a delimitare l'area con transenne e nastri, ma che purtroppo vengono costantemente rotti o compromessi da ignoti.

Infatti a denunciare l'ennesimo danno ai transennamenti del marciapiede, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 novembre, è il consigliere del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 6 Valter Cangelli. Per risolvere il problema definitivamente ora il consigliere chiede direttamente l'intervento del comune, indicando Atc come principale responsabile del marciapiede in quanto il tratto in questione risulterebbe in sua gestione.

"Sono alcuni anni che spingo per rimettere in sicurezza questo marciapiede – ha spiegato Cangelli – la proprietà è di Atc ma il Comune che cosa fa? Mette le transenne che dopo qualche settimana vengono divelte".

"Non capisco e mi chiedo come mai non si faccia ordinanza all’Atc per ripristinare il manto – ha aggiunto Cangelli – Invece quando si tratta di condomini l’ordinanza arriva e gli amministratori si precipitano a mettere su il cantiere. Se i condomini non hanno le risorse non importa, invece Atc non ha risorse ma è scusato".