Torino Film Festival, vince "Holy Rosita". Base: "Sale piene, sono contento". Boato per Billy Zane

E' il film "Holy Rosita" di Wannes Destoop il vincitore del 42esimo Torino Film Festival, il primo diretto da Giulio Base. E in questa vittoria c'è anche molta Torino: il film è infatti stato sviluppato TorinoFilmLab. “Wannes ha sviluppato con noi l’idea quando era ancora allo stadio iniziale, l’abbiamo accompagnato un pezzo nella scrittura della storia e vederlo adesso che incontra il pubblico torinese chiude il cerchio”, dichiara Mercedes Fernandez, Tfl managing director. Ad annunciare la vittoria di "Holy Rosita" è stata la madrina del Festival, Cristiana Capotondi, splendida alla Cerimonia di chiusura dopo aver saltato per motivi di salute quella di apertura. Applauditissimi anche gli altri film in gara che hanno ricevuto premi collaterali o secondari, uno su tutti "L'Aiguille", che si è portato a casa vari riconoscimenti. Ovazione, alla cerimonia di chiusura, per Billy Zane, protagonista del film su Marlo Brando "Waltzing with Brando", applaudito dal pubblico in sala 1 al cinema Massimo. Il direttore Giulio Base non si è sbilanciato sui dati dei biglietti venduti e le presenze, che saranno diffusi solo nei prossimi giorni, ma si è comunque detto "ampiamente soddisfatto". "Ovunque ho letto che si è parlato di un successo e ne sono contento. I dati sui biglietti sono molto incoraggianti: l'occupazione delle sale è stata notevole". "Sembra ieri che abbiamo iniziato con l’apertura al Regio", ha invece detto Carlo Chatrian, direttore del Museo del Cinema. "I giorni del Festival sono volati; vuol dire che il programma che hanno messo in piedi Giulio e la sua squadra ci ha saputo emozionare. Le sinergie tra il Festival e il Museo hanno funzionato, ma si può sempre fare di più". Sorpresa durante la Cerimonia di chiusura del Festival: poco prima della proiezione di Waltzing with Brando, infatti, il direttore Giulio Base ha consegnato il suo premio "personale" a Billy Zane, come "miglior attore dei film non in concorso".

I PREMI LUNGOMETRAGGI La giuria presieduta da Margaret Mazzantini (Italia) e composta da Milcho Manchevski (Macedonia), Anne Parillaud (Francia), Giovanni Spagnoletti (Italia) e Krzysztof Zanussi (Polonia), assegna i premi: Premio per il miglior film (20.000 euro) a: HOLY ROSITA di Wannes Destoop Premio speciale della Giuria IWONDERFULL (7.000 euro) a: VENA di Chiara Fleischhacker Premio per la miglior sceneggiatura a: L'AIGUILLE di Abdelhamid Bouchnack Premio per la migliore interpretazione 1: Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Christine Albeck Børge, Karen-Lise Mynster in MADAME IDA Premio per la migliore interpretazione 2: River Gallo in PONYBOI Menzione a DISSIDENT di Stanislav Gurenko e Andrii Al’ferov





DOCUMENTARI

La giuria presieduta da Roberta Torre (Italia) e composta da KD Davison (Stati Uniti) e Federico Gironi (Italia), assegna i premi: Premio per il miglior film (10.000 euro) a: LE RETOUR DU PROJECTIONNISTE di Orkhan Aghazadeh Premio speciale della Giuria ex aequo a: I’M NOT EVERYTHING I WANT TO BE di Klára Tasovská

THE BRINK OF DREAMS di Ayman El Amir, Nada Riyadh Menzione a HIGHER THAN ACIDIC CLOUDS di Ali Asgari



CORTOMETRAGGI

La giuria del Concorso Cortometraggi presieduta da Michela Cescon (Italia) e composta da Darko Perić (Serbia) e Nicola Nocella (Italia), assegna i premi:

Premio per il miglior film (3.000 euro) a: WALK IN di Haneol Park, per la capacità del racconto in una dimensione inaspettata con uno stile personale, impeccabile e con punte di pura poesia. Premio speciale della Giuria a: FIRE DRILL di Maximilian Villwock

Menzione a SOMEONE’S TRYING TO GET IN di Colin Nixon



PREMIO FIPRESCI

La giuria composta dai critici cinematografici Marco Lombardi (Italia), Giuseppe Di Salvatore (Svizzera), Massimo Arciresi (Italia) assegna il premio FIPRESCI (Premio della Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica) a: VENA di Chiara Fleischhacker.