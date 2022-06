Salario minimo, gli assistenti sociali a Torino il 17 giugno su “Lavoro e Dignità”

A chi, schiavizzato dal caporale di turno, accetta di raccogliere pomodori nei campi. Alle donne vittime di violenza che non riescono a mantenere una continuità lavorativa. Alle persone disabili che, nonostante le leggi, non arrivano neanche alla soglia di un’occupazione. Alle famiglie che devono provvedere da sole all’accudimento di un congiunto gravemente malato. Ai ragazzi con un percorso formativo ad ostacoli, comunque minori di quelli affrontati in tutta la loro vita… A tutti loro e poi in tutte quelle situazioni nelle quali il lavoro non rende liberi e la retribuzione è così misera o così difficile da ottenere, che le persone sono costrette a mettere a repentaglio il loro decoro, la loro sicurezza e la loro rispettabilità, la direttiva sul salario minimo darà sollievo?

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali dà appuntamento a Torino il 17 giugno presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali in via Vincenzo Vela 18, dalle 10 alle 13, per discutere di Lavoro e Dignità.

Partecipano: il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando (video-intervento video), Antonio Boccuzzi (già operaio ThyssenKrupp, sindacalista, parlamentare),Tiziana Ciampolini (Ad S.nodi), Alessia Congia, (assistente sociale), Valeria Fedeli (Commissione Lavoro Senato della Repubblica), Renata Polverini (Commissione Lavoro Camera dei deputati), Jacopo Rosatelli (assessore alle Politiche Sociali comune di Torino), Chiara Saraceno (Università di Torino).

Apre i lavori la vicepresidente Cnoas, Barbara Rosina, conclude la giornata il presidente Gianmario Gazzi, coordina i lavori la consigliera Elisa Concina.

Durante l’evento saranno presentate le priorità e le proposte emerse dal confronto tra il Cnoas e i rappresentanti delle associazioni di esperti per esperienza personale nell’incontro del 7 giugno.