Come funziona un sistema di videosorveglianza?

Sapete qual è il timore più grande dei ladri? Ovviamente farsi riconoscere durante un furto o un atto illecito. I loro primi nemici, che più di ogni altra cosa temono, sono le numerose videosorveglianze. Quante volte nei notiziari veniamo a conoscenza delle catture di malfattori che sono stati individuati e acciuffati grazie alle varie telecamere, presenti ormai ovunque.

Le video sorveglianze sono sempre in grado di controllare tutti i movimenti che avvengono in una determinata zona. Infatti, oggi è possibile verificare presenze indesiderate, furti, rapine e persino omicidi. Il tutto con l’ausilio delle registrazioni per favorire eventuali indagini. Quella della videosorveglianza non è una questione solo di videocamere ma di sofisticati dispositivi con una formidabile tecnologia capace di effettuare filmati e inquadrature ad alta definizione sia con la presenza di luce sia nel buio più pesto.

Oggi, grazie al progresso tecnologico, nel mercato sono presenti numerosi modelli e tipologie di kit di videosorveglianza. Tra questi consideriamo il wireless o i più comuni filari. Gli impianti possono essere professionali o un sistema studiato di telecamere fai da te. Tra i sistemi possibili sul mercato è possibile scegliere tra quelli tradizionali e quelli invece dotati di una memoria su cloud.

Comprendendo la vastità di elementi sui quali si può far fronte è necessario comprendere qual è il sistema che combacia con le proprie esigenze e necessità. Bisogna valutare i vantaggi di determinati strumenti o dispositivi e le loro caratteristiche.

Nei nostri giorni le telecamere di videosorveglianza sono per la maggior parte wireless, oltre a essere le più cercate e desiderate. Parliamo di telecamere con codice di protocollo internet, le famose IP. Queste sono connesse a internet e non hanno bisogno della connessione con fili, appunto wireless, ma che comunicano con una centralina per mezzo dei Wi-Fi. Questo tipo di sistema abbassa notevolmente i rischi di tagli di corrente da quelli che potrebbero essere malintenzionati. Tutto il processo d'installazione è rapido, semplice e abbatte sensibilmente i costi. La posizione delle videocamere è flessibile. Conclusa l’installazione è possibile aggiungere in un secondo momento altri dispositivi con la stessa semplicità e velocità. Grazie al sistema Wi-Fi si può controllare il tutto con i propri smartphone e tablet.

Se parliamo del sistema filare, d’altro canto, servono dei lavori che potrebbero presentarsi un po’ troppo invasivi. Per l’installazione di un sistema di sorveglianza filare sono indispensabili modifiche nella struttura e necessita l’opera di un professionista. Le caratteristiche che si presentano con il filare, e quindi le differenze con il modello Wi-Fi, sono essenzialmente estetiche. Le telecamere di sorveglianza filari necessitano una quantità importante di cavi di collegamento. Tutto il cablaggio è effettuato all’interno dei muri sotto debita traccia, o sotto i pavimenti e anche dietro il battiscopa. Tutta la durata d'installazione ha una tempistica elevata con un dispendio anche economico. Il posizionamento delle camere è fisso e definitivo, quindi non è possibile pensare di cambiare e spostare dopo l’installazione.

Come installare la videosorveglianza wireless

Se si intende affidarsi al fai da te bisogna assumersene anche le eventuali conseguenze sia per la qualità dei prodotti sia per il risultato che si potrebbe ottenere. Infatti, il più delle volte si rischia di comperare prodotti di dubbia certificazione che non danno alcuna garanzia di sicurezza. Se consideriamo poi un’installazione di scarsa qualità si verrebbe incontro a livelli bassi di protezione della casa, dell’attività commerciale o della zona che si sta tenendo sotto sorveglianza. Anche in questo caso è necessario la mano esperta di un professionista del settore che sarà in grado individuare i punti vulnerabili della zona da monitorare e di conseguenza posizionare al punto giusto le telecamere. Meglio affidarsi a un esperto di sicurezza possibilmente con esperienze vere e reali sulle spalle, in quanto sono più abili nel proporre telecamere, kit e soluzioni più adatte al proprio caso. Il professionista si prenderà cura d'installare e configurare tutto il sistema d’allarme, di regolare la telecamera in modo tale da registra correttamente tutti i movimenti e infine penserà anche all’angolazione e la giusta posizione delle telecamere di sicurezza. Grazie al professionista, inoltre, si potrà avere una breve e concisa spiegazione di come si utilizza un impianto di videosorveglianza, e la possibilità di controllare il tutto da remoto. Oggi poi si può godere di una di una manutenzione costante del sistema e si può avere anche un supporto dei tecnici a cui rivolgersi per ogni eventualità. C’è solo l’imbarazzo della scelta: che si tratti di impianti di videosorveglianza a Torino, Milano, Roma e nel resto d’Italia trovare dei professionisti esperti non è difficile.

I kit su cloud

Dando un’occhiata più specifica sul mercato si può riscontrare che è possibile acquistare anche dei kit di videosorveglianza wireless con memoria su Cloud. Cerchiamo di dare un senso a questo termine e ai vantaggi che potrebbe portare.

Cloud è un termine inglese per indicare nuvola. Oggi acquistare un kit di videosorveglianza su cloud significa ottenere uno spazio sul quale è possibile archiviare in maniera virtuale tutti i nostri dati permettendo in questo modo la visualizzazione degli eventi streaming con più semplicità e da qualsiasi luogo ci si trova. Questo sistema di videosorveglianza su Cloud permette a tutti noi di caricare e salvaguardare registrazioni in un ambiente sicuro e protetto, con la sicurezza che nessun intruso vi può accedere. Quali sono in vantaggi? Qui di seguito ne elenchiamo alcuni:

Streaming e registrazione ininterrottamente e in alta definizione;

Il video e la registrazione possono essere richiesti con una semplice App anche in tempo reale;

Tramite notifiche si è avvisati in tempo reale su casi di allarme, il tutto su Smartphone e tablet;

La memoria di archiviazione è espandibile e ha livelli alti di sicurezza;

Con un sistema di backup è possibile recuperare in modo facile e veloce le registrazioni di cui si ha più bisogno.



I kit di videosorveglianza di ultima generazione wireless oggi sono molto più efficaci di quelle classiche. Oggi è possibile accedere alle registrazioni su Cloud in qualsiasi momento e in tempo reale. Queste sono collegate a una centrale operativa H24 per 365 giorni l’anno. Poi collegando lo smartphone a un App in casi di allarmi si verrà subito a conoscenza della fase critica. Per chi poi ha qualche dubbio deve sapere che tutti i modelli di videosorveglianza sono ideate sia per ambienti interni sia per l’esterno degli edifici, delle case o dei negozi. Alcuni modelli poi sono dotati di microfono con audio bidirezionale, rendendo più facile ascoltare cosa accade nel luogo e permette di comunicare con chi si trova dall’altro lato. Questa caratteristica permette alla Centrale Operativa la visualizzazione del video in streaming e di un video pre-crimine di 20 secondi antecedenti al momento incriminato per l’identificazione in totale sicurezza di ciò che ha dato inizio all’allarme per potere procedere di conseguenza. Il tutto garantendo sempre il rispetto della privacy del cliente o delle persone presenti per effettuare la doppia verifica che è prevista dalla legge per poi chiamare le Forze dell’Ordine che si prenderanno tutto il materiale per svolgere il loro lavoro.