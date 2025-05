Nel cuore di Sanremo, una nuova struttura che incarna perfettamente l'eleganza e il fascino di una delle città più belle della Riviera Ligure

Nota soprattutto per le sue splendide spiagge e la vivace atmosfera, questa città è molto più di una semplice meta balneare. È un luogo dove cultura, musica e natura si intrecciano in un’armonia perfetta. Per coloro che desiderano scoprirne le meraviglie senza rinunciare al comfort e alla raffinatezza, oggi è disponibile Sanremissimo, una nuova struttura ricettiva che si trova nella suggestiva Piazza Borea D’Olmo. Situata a soli 50 metri dal famoso Teatro Ariston e nelle immediate vicinanze delle principali attrazioni turistiche della "città dei fiori e delle canzoni", Sanremissimo rappresenta la scelta ideale per un soggiorno all'insegna del relax e del lusso.

Gli ospiti possono scegliere tra tre spaziose camere e un raffinato appartamento, tutti recentemente ristrutturati con un occhio attento al design e al comfort. Ogni spazio è progettato per offrire un’atmosfera unica, in cui ogni elemento racconta una storia ed evoca emozioni.

Puoi scegliere la tua soluzione perfetta, a pochi passi dal mare e dal fruscio della vita cittadina, fra quattro proposte:

Appartamento Riviera: un elegante appartamento di 30 m², adatto per 2/3 ospiti, dotato di una camera matrimoniale e una poltrona letto, oltre a un bagno. La vera gemma di questo spazio è l'ampio terrazzo privato, che offre una vista mozzafiato sul mare, perfetta per godersi albe e tramonti indimenticabili.

Camera Festival: decorata con un tema che celebra la musica, questa camera di 17 m² è ideale per 2 ospiti e dispone di un letto matrimoniale e un bagno. L'attrazione principale è il grande terrazzo privato che regala una vista panoramica sulla vivace Piazza Borea D’Olmo e sul celebre Teatro Ariston, cuore della cultura musicale sanremese.

Camera Casinò: con i suoi 26 m², questa raffinata camera doppia può ospitare 2/3 persone ed è dotata di un letto matrimoniale e di un divano letto nel salottino. Il suo terrazzino privato si affaccia su Piazza Borea D’Olmo, creando un’atmosfera intima e accogliente, perfetta per concedersi attimi di relax.

Camera Pista Ciclabile: questa elegante camera di 22 m², adatta per 2/3 ospiti, è arredata con un letto matrimoniale e un divano letto nel salottino, oltre a un bagno. Situata anch’essa con vista sulla Piazza Borea D’Olmo, la camera rappresenta un angolo dove modernità e comfort si uniscono.

Sanremissimo è la soluzione ideale per un soggiorno immerso nel charme senza tempo di Sanremo, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un'esperienza memorabile, a pochi passi dall'incantevole mare e dall'allegria della città. Una grande e interessante opportunità per vivere un soggiorno elegante e ricco di emozioni in questo angolo di paradiso ligure.

I servizi: parcheggio coperto a pagamento a 500 metri; Wifi; ogni camera è dotata di frigo bar, macchina da caffé Nestresso e bollitore. Cassetta di sicurezza per garantire la massima protezione dei degli oggetti di valore. Deposito biciclette con un kit officina per manutenzioni ordinarie e deposito bagagli per esplorare e godersi la città di Sanremo, anche dopo il check–out, senza il peso dei bagagli. Servizio concierge con tutte le informazioni utili sui luoghi dove mangiare, i centri per la cura della persona, le escursioni e tutto ciò che riguarda il vostro soggiorno.

Sanremissimo si trova a Sanremo in piazza Borea D’Olmo N° 33.

Telefono +39 375 847 6706 Email: info@sanremissimo.it