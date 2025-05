Lungo i Murazzi, la terza edizione di Sponda: il festival della creatività di Emporium APS

Torna per la sua terza edizione Sponda, il festival della creatività sull’orlo del fiume organizzato dall’Associazione Murazzi del Po ed Emporium APS, che l’anno scorso ha già portato ai Murazzi del Po più di 7000 persone. Il primo appuntamento del 2025 sarà domenica 11 maggio, per una giornata di market, talk, workshop e contenuti musicali lungo il fiume e all’interno degli spazi dei locali.



La giornata inizia alle 11 con un programma di contenuti per sperimentare la creatività in tutte le sue forme, che spaziano dalla cultura, alla letteratura, alla musica. Il pubblico potrà passeggiare tra più di 80 stand di artigianɜ e maker selezionatɜ da Emporium APS, con un’area dedicata all’illustrazione realizzata in collaborazione con Solo Cose Belle APS, e un’area dedicata al vintage.

Tra i talk, continua anche nel 2025 la collaborazione con Dirty Talks, che si unisce al collettivo Giargiame per una riflessione su amore, relazioni e affettività, tema che viene ripreso anche dal book party di Book2Book con Abracabook. The Nerve torna al festival con un talk e workshop di drag make-up insieme ad Altaria, Máskara e Finora. Cultura, territorialità e giovani sono invece il cuore del talk con Apolide e ToLocals e della presentazione della nuova redazione di Torino di Edera Rivista.



Per chi invece vuole prendersi del tempo per imparare nuove tecniche manuali, sono aperte le iscrizioni per i workshop di kokedama con Cit Giardini in Vetro e di candele con Lumino. Sul lato sinistro dei Murazzi invece Spazio Muffa allestisce un piccolo laboratorio all’aperto di serigrafia su tessuto, per stampare la propria t-shirt o tote bag oppure per partecipare all’installazione temporanea che celebra le creature del Po.



Sponda e RBL, media partner dell’evento, costruiscono insieme Take The Night Seriously, il format che esplora il mondo della notte, della musica, del clubbing e in questo appuntamento saranno esplorate le tematiche della festa e del decolonialismo con la proiezione del documentario “PICO: Un parlante de Africa en America” di Invernomuto & Jim C. Nedd (Stati Uniti, Italia / 2017 / 60’) a cui seguirà un talk con ospiti d’eccezione all’interno di EDIT Porto Urbano.

La giornata è arricchita da momenti in cui la musica diventa protagonista al Magazzino sul Po con Timpani, il music forum di Dewrec, e con le interviste musicali di Due Dischi agli artisti che si esibiranno nel tardo pomeriggio per la serata Sofà So Good.

Durante questa edizione ci sarà anche WeRoad, la community di viaggiatori più grande d'Europa. Sarà al festival con uno spazio per coinvolgere il pubblico e far raccontare ai suoi coordinatori i numerosi viaggi in piccoli gruppi in programma per l’estate, esperienze uniche per creare nuove amicizie e scoprire il mondo.



Anche lo sport corona la giornata, con una lezione di yoga al mattino e la possibilità di provare surfskate al pomeriggio nell’area playground di Surf in Town ASD, posizionata sul lato sinistro dei Murazzi. Sul lato opposto si trova invece l’area kids con la ludoteca itinerante di La Barca nel Bosco propone giochi educativi per giovani famiglie e bambinɜ.

L’atmosfera domenicale di festa si respira lungo la riva del fiume nell’area chill curata dal collettivo Mens Ex Machina e nel Lido Sponda, una zona sul lato destro dei Murazzi, con il sottofondo musicale curato dai dj di Circolo Limoni a partire dalle 14:00. Le proposte di brunch, pranzi e aperitivi vanno a completare il festival per la parte Food&Beverage, grazie ai locali dei Murazzi: Capodoglio, Vermoutheria Peliti’s, EDIT Porto Urbano e Bomaki Uramakeria. A manifestazione conclusa, da Capodoglio la serata continua con Muri in Rouge, lo show di burlesque di Cabaresque Project alle 20:30.