Young Platform: una piattaforma per criptovalute tutta italiana

Young Platform è un'azienda FinTech con sede a Torino che punta a diventare una smart digital bank con focus sui servizi digitali innovativi. L’azienda è inoltre proprietaria dell’omonimo Exchange criptovalute.

Young Platform fornisce tutti gli strumenti necessari per gestire in completa libertà le criptovalute. Questo attraverso i vari prodotti del loro ecosistema. Il primo è Young Platform Step: l'app che permette di guadagnare criptovalute camminando e imparando le basi. Poi c’è l’exchange Young Platform, piattaforma intuitiva che consente di acquistare tutte le principali criptovalute sul mercato. Infine c’è Young Platform Pro, piattaforma con indicatori avanzati ed API per professionisti.

Come è nato Young Platform?

Il progetto Young Platform viene fondato nel 2018 da sei studenti del Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino: Andrea Ferrero, Samuele Raimondo, Alexandru Stefan Gheban, Marco Ciarmoli, Andrea Carollo e Daniele Rinaldi.

A partire dal 2015, i sei fondatori cominciano ad approfondire e utilizzare le criptovalute. Lo studio dei nuovi asset digitali e le attività sul mercato crypto li ha resi consapevoli di trovarsi nel bel mezzo di una rivoluzione.

Contemporaneamente, si rendono conto delle difficoltà di accesso legate alla tecnologia blockchain. I processi - dall’acquisto allo scambio - presupponevano troppi passaggi e un’esperienza utente tutt’altro che intuitiva.

Da questi presupposti nasce l’idea di creare un Exchange semplice da utilizzare ed accessibile a tutti, ovvero Young Platform.

Nel 2018, i fondatori ricevono un investimento da parte di un business angel e nel giro di due anni hanno raggiunto il traguardo di venir nominati tra i 100 leader under 30 del futuro dalla prestigiosa rivista Forbes.

L’azienda da allora è cresciuta moltissimo e il suo Exchange, fondato nel 2019, è uno dei migliori sul mercato crypto.

Quali sono le caratteristiche principali di Young Platform?

Uno dei vantaggi di Young Platform è che lavora solo con banche italiane (Banca Sella, Banco Azzoaglio e Banca Profilo), che sono sinonimo di sicurezza e velocità di esecuzione delle transazioni per gli utenti del nostro Paese.

Un'altra caratteristica significativa è il servizio di assistenza clienti, sempre disponibile e interamente in italiano. Quando si tratta di procedure di verifica dell'identità, di depositi e di operazioni di negoziazione, è fondamentale lavorare con un operatore che parli la nostra lingua.

I depositi sulla piattaforma sono accettati tramite bonifico bancario, carte di credito/debito, Apple Pay, Satispay e contanti presso le tabaccherie e i supermercati Pam, Penny Market e Carrefour aderenti.

Young Platform dispone di un mercato di oltre 30 criptovalute, a cui se ne aggiungono regolarmente di nuove. L’exchange consente la conversione istantanea tra Euro e crypto.

L'interfaccia, tuttavia, è il principale punto di distinzione con gli altri Exchange. Young Platform ha un'interfaccia facile da usare che guida gli utenti nelle operazioni, il che è particolarmente utile per chi acquista criptovalute per la prima volta. Modulus Global, una grande azienda americana che sviluppa piattaforme per Nasdaq, JPMorgan e Goldman Sachs, ha fornito l'infrastruttura.

Young Platform Pro è invece l'opzione migliore per gli operatori professionisti e gli utenti più esperti: con oltre 70 criptovalute, 100 indicatori e ordini avanzati, ogni utente esperto può operare a zero commissioni acquistando il token proprietario YNG (Young) dell’Exchange o invitando gli amici.

L’Exchange offre dunque soluzioni adatte sia ai principianti sia ai più esperti. Se lo desiderate potete registrarvi, in modo molto semplice, sul sito ufficiale di Young Platform.