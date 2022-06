Carmagnola, "Un marciapiede per la borgata di Casanova"

Per gli appuntamenti di Comuni in linea, che il vicesindaco della Città metropolitana Jacopo Suppo dedica ogni lunedì alle criticità legate a temi di viabilità, lunedì 13 giugno anche Carmagnola ha presentato le priorità per il suo territorio.

Ivana Gaveglio, sindaca di Carmagnola, ha spiegato che una delle difficoltà principali per Carmagnola sono le numerose borgate che compongono il Comune e che sono sparse e distanziate. Una di queste, la borgata dell’Abbazia di Santa Maria di Casanova, è attraversata dalla provinciale SP 129 e per mettere in sicurezza i pedoni il Comune vorrebbe realizzare un marciapiede che faciliti anche l’ingresso alle attività commerciali locali e che prosegua sino al cimitero. La Sindaca di Carmagnola ha anche ricordato che i proventi ottenuti con l’autovelox fisso sulla SP 20 vengono reinvestiti in interventi di viabilità. Il vicesindaco metropolitano Suppo ha concordato sull’opportunità di valutare la realizzazione dell’opera.

Altra criticità segnalata è lo stato della pavimentazione sulla Strada Reale di Carmagnola (Sp 137 che diventa Sp 165 in provincia di Cuneo), in particolare il tratto del cavalcavia è decisamente ammalorata: la dirigente della Viabilità 2 ha comunicato che l’intervento è già stato appaltato e sarà realizzato a breve.