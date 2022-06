Crisi e inflazione? A Pinerolo c'è un'azienda che raddoppia lo stipendio di giugno ai soci lavoratori

Uno stipendio doppio, per il mese di giugno: un modo per stare vicino ai propri lavoratori in piena crisi da inflazione e ringraziarli per lo sforzo fatto durante l'ultimo biennio così complesso.



Succede a La Dua Valadda, società cooperativa sociale con sede a Pinerolo, che in occasione dell'ultima riunione del cda ha preso la decisione di tendere una mano ai suoi soci lavoratori. "In questo ultimo triennio la nostra impresa sociale è sopravvissuta quasi indenne alla pandemia, grazie ai soci lavoratori che hanno messo a disposizione, non solo le loro conoscenze in ambito professionale, ma soprattutto hanno garantito la loro presenza in prima linea nelle sedi di lavoro, prima fra tutte le case di riposo in gestione al nostro ente", spiega la presidente, Chantal Re. "Ci siamo interrogati per quasi un biennio per riuscire a riconoscere il loro impegno, la loro costanza e la loro forte motivazione a garantire i servizi aperti. Dopo un periodo di grande resilienza, oggi finalmente possiamo parlare di progettazione e vogliamo reinventare il concetto di mutualismo".