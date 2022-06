Kappa FuturFestival: in autunno il ripristino dell'erba danneggiata dai balli

Il ripristino del manto erboso del Parco Dora - che dal 1° al 3 luglio ospiterà il Kappa FuturFestival, sarà effettuato a cura e spese degli organizzatori. Questi ultimi hanno depositato una fidejussione a garanzia dell’intervento, che comprenderà oltre al ripristino di 5000 metri quadri di prato, anche lo smontaggio e successivo rimontaggio dell’impianto di skateboard.

I tecnici del Comune hanno precisato che la sistemazione dell'area verde verrà fatta in autunno, non ora con il caldo intenso. Si stima che questa edizione del K FuturFestival, che viene riproposto dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia, porterà a Parco Dora, nei tre giorni dell’evento musicale, tra le 50 e le 90mila persone, in buona parte provenienti dall’estero e da altre regioni italiane.